هدم 520 عقارا بالقاهرة.. نائبة المحافظ: تسكين أهالي 3 مناطق بمصر القديمة في "كومبوند الخيالة"



كتب- محمد نصار:

أعلنت جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، استمرار الأجهزة التنفيذية في مباشرة أعمال نقل وإزالة وتطوير المناطق الخطرة وغير الآمنة ونقل سكانها لوحدات سكنية حضارية تتوافر بها كافة الخدمات لاستعادة الوجه الحضاري للعاصمة طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وفي هذا السياق تابعت جيهان عبدالمنعم أعمال إخلاء وإزالة ونقل سكان مناطق السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة الملاصقة لسور مجرى العيون بحي مصر القديمة لليوم الثاني على التوالي للاطمئنان على سير العمل وإزالة كافة العقبات التي قد تعترض أعمال الإخلاء وتسكين أهالي المنطقة طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

وأكدت جيهان عبدالمنعم أن الإخلاء والتسكين يتم على قدم وساق من خلال انتظام كافة الخدمات بتواجد كافة الأجهزة التنفيذية والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية وحي مصر القديمة إلى جانب التنسيق مع القوات الشرطية لاستكمال الأعمال والوقوف على آخر المستجدات وتذليل كافة المعوقات والصعوبات التي قد تطرأ.

وأضافت أن أعمال اليوم أسفرت عن إخلاء 4 عقارات وهدمهم بإجمالي 16 أسرة وتسكينهم بـ "كومباوند الخيالة" بحي البساتين ليكون إجمالي ما تم الانتهاء منه منذ يوم أمس 7 عقارات وإخلاء 25 أسرة على أن يتم متابعة كافة أعمال التسكين للأسر المستحقة يوميا وبالتوازي مع عمليات الإخلاء.



وأوضحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أنه تم البدء في أعمال الإخلاء والتسكين وسط فرحة عارمة لأهالي منطقة السكر والليمون والجيارة وحوش الغجر بعد توفير مسكن ملائم مجهز بالأثاث والأجهزة الكهربائية إلى جانب توفير كافة الخدمات التي بحتاجها الأهالي وذلك بمشروع الخيالة والذي يوجد على مقربة بضع كيلومترات من مناطق مساكنهم الأصلية.



وقالت جيهان عبدالمنعم إن "كومبوند الخيالة" هو مدينة سكنية متكاملة أقيمت على مساحة 37.5 فدان وتم الانتهاء منها في وقت قياسي منذ بداية الأعمال به عام 2019 ويتوافر به كافة الخدمات من مراكز طبية وحدائق عامة ودور عبادة ومدارس ووحدة بريد ومطافئ وإسعاف ومركز شباب وقسم للشرطة بهدف الارتقاء بالمستوى المعيشي للأهالي وتوفير حياة كريمة لهم.

جدير بالذكر أن "كومبوند الخيالة" يقع بحي البساتين بالقرب من منطقة عين الحياة ومتحف الحضارات ويتكون من 42 عمارة بواقع 2500 وحدة سكنية ويجسد المشروع فكر الدولة في مواجهة المناطق غير الآمنة والخطرة للتغيير للأفضل وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن بهدف توفير حياة أفضل للأجيال القادمة وحياة تليق بطفولتهم وبالمواطن المصري، كما أن أعمال إزالات العقارات بمناطق (السكر والليمون - الجيارة - حوش الغجر) ضمن التطوير الجاري تنفيذه في نطاق حي مصر القديمة وإعادة مناطق سور مجرى العيون والفسطاط لسابق عهدها مناطق تاريخية ذات جذب سياحي وفقا للتوجيهات الرئاسية.

كان اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أوضح أنه سيتم إزالة 520 عقارا ونقل قاطنيها البالغ عددهم 1660 أسرة إلى وحدات سكنية جديدة بمساكن الخيالة المؤثثة والمزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم .