الحرب العالمية الثالثة.. توفيق عكاشة ينشر فيديوهات توثق تنبؤاته ويوجه رسالة

كتب- محمد نصار:

أعاد الإعلامي توفيق عكاشة، نشر مقطع فيديو سابق له يتحدث فيه عن انتشار فيروس كورونا المستجد والحرب العالمية الثالثة.

وقال عكاشة، في الفيديو الذي أعاد نشره اليوم: من فضلكم استمعوا جيداً بتركيز لهذا المقطع علشان تفهموا كويس وبطلب منكم عمل شير على قد قدراتكم لكي ينتشر علشان هذه هي قناتى على اليوتيوب".

ووجه الإعلامي توفيق عكاشة عبر "مصراوي" رسالة مهمة للشعب المصري قائلا: ثقفوا انفسكم ومتسيبوش نفسكم للتغيبب.

وبحسب الفيديو القديم- قبل سنوات- المعاد نشره اليوم، قال عكاشة حينها: إن فيروس كورونا هو أحد حروب الجيل السادس وهي الحروب البيولوجية المتعددة التي تطلقها الدول الصناعية الكبرى أو الدول النووية التي وصلت إلى أعلى درجات العلم في مختلف مجالات الحياة.

وأضاف عكاشة: فيروس كورونا وفقا لأحد نبوءات آخر الزمان أنه سيكون هناك طاعون تهتز له البشرية وسيجعل الأرض في حالة مخاض وإعادة تكوين من جديد، لافتا إلى أن كل الدول يعمل إعلامها على معالجة قضية فيروس كورونا ويتم في هذا الوقت العمل على توجيه الرأي العام دون أن يشعر لتحدث حالة من التوتر الشديد جدا على الكرة الأرضية.

وتابع: مخطط بعد ذلك أن تحدث حالة من التراجع الاقتصادي بنسبة 5% و10% ثم بنسبة تصل لـ 50%، وفي التاريخ كل الحضارات السابقة عبر التاريخ سقطت بانهيار الاقتصاد ثم انهيار الجيوش بعد ذلك لتسقط الإمبراطورية برمتها و"ده اللي جاي"، هنعيش مرحلة من التراجع الاقتصادي على مستوى العالم مهما كانت هذه الدول والحضارات القائمة الآن، والهدف من انهيار هذه الحضارات هو إعادة بناء شكل جديد للعالم تتربع فيه العائلات اليهودية الأربع والتي أصبحت 5 عائلات الآن، من أجل تقديم شكل جديد للعالم بالقوة التي يرسمونها ويريدونها والمتوافقة مع علم آخر الزمان لدى علوم بني إسرائيل.

وواصل عكاشة: الناس هتقولي قولت قبل كده هناك حرب عالمية ثالثة بين 2020 و2025، ودي مقدماتها الانهيار الاقتصادي للإمبراطوريات الكبرى ومن ثم الانهيار العسكري.

وفي فيديو آخر عام 2015 تحث توفيق عكاشة عن الحرب العالمية الثالثة موضحا أنها ستبدأ من الناحية الشمالية قادمة من إنجلترا وحلف الناتو تجاه روسيا العظمى وستشهد هذه المنطقة مرحلة الحرب الأوروبية الروسية، ثم تدخل الصين داعمة لروسيا فورا، ومن ثم ستدخل الولايات المتحدة الأمريكية الحرب، وهذه الحرب هي فاصلة وهي حرب نهاية الزمان ووفقا لسورة الروم الذي سينتصر هو الحلف العربي الروسي،

وقال توفيق عكاشة إن الحرب العالمية الثالثة هي ختام الحروب في الأرض وهي التي ستحقق للمخطط للحربين العالميتين الأولى والثانية بعد الفشل في تحقيق كامل أهدافهما، الحرب العالمية الأولى انتجت اتفاقية سايكس بيكو والتي أعادت ترسيم الحدود للكثير من الدول العربية وأدت إلى انهيار الدولة العثمانية،

الناس اللي كانت بتعمل اتفاقية سايكس بيكو مكنوش عارفين إن الأراضي دي فيها أعراق وطوائف، كانوا عارفين، طيب جمعوهم ليه، علشان عاوزين يفرقوهم تاني، في أوروبا الشرقية عملوا نفس الوضع، استخدموا الأعراق والطوائف الدينية في إعادة ترسيم الخريطة في شرق أوروبا مرة أخرى، أين يقع شرق أوروبا وسوريا والعراق وتركيا ولبنان وإيران وروسيا وأين تقع أوكرانيا ورومانيا والمجر، كل ده في منطقة واحدة وفي تقارب من حدود واحدة، يبقى الحرب العالمية أكيد هتكون هنا.