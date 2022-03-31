عمرو موسى وعصام شرف وأحمد المسلماني في حفل توقيع كتاب نبيل فهمي (صور)

كتب- مينا غالى:

تصوير- هاني رجب:

شارك عدد من الشخصيات العامة ووزراء حاليون وسابقون في حفل توقيع كتاب "في قلب الأحداث.. الدبلوماسية المصرية في الحرب والسلام وسنوات التغيير"، الصادر مؤخرًا لنبيل فهمي عميد كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ووزير خارجية مصر الأسبق.

وشارك في حفل التوقيع الذي تنظمه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالتعاون مع دار الشروق كل من: سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، وعمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، والكاتب الصحفي أحمد المسلماني، مستشار رئيس الجمهورية الأسبق.

كما شارك في حفل التوقيع كل من: "الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، وإبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة دار الشروق، وأكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع، وعماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق، والدكتور أحمد دلّال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمهندسة زينب بشير رئيس مؤسسة بنحبك يا مصر".

يتناول الكتاب أحداث مسيرة فهمي الدبلوماسية وتفاعلاتها مع أهم القضايا الإقليمية والدولية من منظور مطّلع على أبرز الأحداث في الشرق الأوسط على مدى الخمسين عامًا الماضية في وقت الحرب والسلام. ويقدم فهمي رؤى فريدة ومعلومات ووثائق فردية وتحليل دقيق حيث يروى خبراته كوزير خارجية وسفير لمصر.

يناقش الكتاب أيضاً مجموعة كبيرة من القضايا بما في ذلك عملية السلام العربية الإسرائيلية وتحرير الكويت وغزو العراق وانتشار الأسلحة النووية في المنطقة وعلاقات مصر بالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا واللاعبين الدوليين والإقليميين الكبار، كما أنه يقدم المسارات المحتملة لمستقبل مصر السياسي والدبلوماسي وعلاقاتها داخل المنطقة وحول العالم.

يتحدث في المناقشة عمرو موسي وزير خارجية مصر الأسبق، والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، وإبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة دار الشروق، والدكتور أحمد دلّال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ونبيل فهمي، العميد المؤسس لكلية الشئون الدولية والسياسة العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ووزير خارجية مصر الأسبق.