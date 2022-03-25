وزير القوى العاملة ومحافظ قنا يشهدان توقيع بروتوكول مع مؤسسة "النداء" للتنمية المستدامة

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كتب- أحمد مسعد:

شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ قنا اللواء أشرف الداودي، واللواء عبدالفتاح حرحور رئيس شركة مصر للأسمنت قنا، مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون بين الوزارة والمؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء" في مجال التنمية المستدامة ورعاية وحماية القوى العاملة، بحضور وحسام طلبة، وعبدة هاشم ومحمد عبدالوهاب مديرو مديريات القوى العاملة بقنا الأقصر وأسوان، وسيد حامد رئيس الاتحاد المحلي لعمال قنا والأقصر.

وقع الاتفاقية عن الوزارة، المهندس أيمن إسماعيل قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وعن المؤسسة الدكتور وليد عب الرحيم بريقع رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

ونصت الاتفاقية علي التعاون بين الجانبين في مجالات رعاية وحماية العمالة المصرية، من خلال دعم وتمويل الشباب في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، والتدريب على الحرف اليدوية والمهن الفنية والتراثية، والاطلاع على الأفكار الحديثة في مجال ريادة الأعمال، ما يسهم في تشجيع ثقافة العمل الحر وتوفير المزيد من فرص العمل.