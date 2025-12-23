التقديم مفتوح.. وظائف خالية بهيئة النقل العام بالقاهرة
كتب- محمد نصار:
أعلنت هيئة النقل العام بالقاهرة، مجموعة من الوظائف القيادية الخاصة بالهيئة.
وتضمنت الوظائف، وفق الإعلان، ما يلي:
- رئيس الإدارة المركزية لشئون رئاسة الهيئة.
- مدير عام الإدارة العامة للاحتياجات المركزية.
- مدير عام الإدارة العامة لفرع تشغيل أتوبيس نصر.
- مدير عام الإدارة العامة لفرع تشغيل أتوبيس فتح.
- مدير عام الإدارة العامة لفرع تشغيل أتوبيس إمبابة.
- مدير عام الإدارة العامة لفرع تشغيل أتوبيس المظلات.
ويبدأ التقديم في الإعلان اعتبارًا من 2025/12/22 وحتى 2026/01/21.