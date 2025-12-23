إعلان

التقديم مفتوح.. وظائف خالية بهيئة النقل العام بالقاهرة

كتب : محمد نصار

09:29 م 23/12/2025

هيئة النقل العام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد نصار:
أعلنت هيئة النقل العام بالقاهرة، مجموعة من الوظائف القيادية الخاصة بالهيئة.

وتضمنت الوظائف، وفق الإعلان، ما يلي:
- رئيس الإدارة المركزية لشئون رئاسة الهيئة.
- مدير عام الإدارة العامة للاحتياجات المركزية.
- مدير عام الإدارة العامة لفرع تشغيل أتوبيس نصر.
- مدير عام الإدارة العامة لفرع تشغيل أتوبيس فتح.
- مدير عام الإدارة العامة لفرع تشغيل أتوبيس إمبابة.
- مدير عام الإدارة العامة لفرع تشغيل أتوبيس المظلات.


ويبدأ التقديم في الإعلان اعتبارًا من 2025/12/22 وحتى 2026/01/21.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هيئة النقل العام بالقاهرة الوظائف القيادية وظائف خالية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الكاميرون

- -
22:00

الجابون

الجزائر

- -
17:00

السودان

بوركينا فاسو

- -
14:30

غينيا الاستوائية

كوت ديفوار

- -
19:30

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| أول فيديو لطائرة الوفد الليبي من موقع سقوطها في تركيا
16 ضحية وواقعة هروب طريفة.. مصدر يكشف آخر تطورات مأساة عقار إمبابة
شبورة ورياح على القاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)