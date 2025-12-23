التقديم مفتوح.. وظائف خالية بهيئة النقل العام بالقاهرة

كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة النقل العام بالقاهرة، مجموعة من الوظائف القيادية الخاصة بالهيئة.

وتضمنت الوظائف، وفق الإعلان، ما يلي:

- رئيس الإدارة المركزية لشئون رئاسة الهيئة.

- مدير عام الإدارة العامة للاحتياجات المركزية.

- مدير عام الإدارة العامة لفرع تشغيل أتوبيس نصر.

- مدير عام الإدارة العامة لفرع تشغيل أتوبيس فتح.

- مدير عام الإدارة العامة لفرع تشغيل أتوبيس إمبابة.

- مدير عام الإدارة العامة لفرع تشغيل أتوبيس المظلات.



ويبدأ التقديم في الإعلان اعتبارًا من 2025/12/22 وحتى 2026/01/21.