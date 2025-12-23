تحطم طائرة تقلُّ رئيس أركان حكومة الدبيبة الليبية في أنقرة

وكالات

أفاد مراسل شبكة "سكاي نيوز عربية"، بتحطم طائرة من طراز فالكون 50 كانت تقل رئيس الأركان التابع لحكومة عبد الحميد الدبيبة الليبية، محمد الحداد في أنقرة.

وفي سياق متصل، أفادت قناة "إن تي في" التركية يوم الثلاثاء بفقدان الاتصال اللاسلكي مع طائرة خاصة يُعتقد أنها كانت تقل رئيس أركان الجيش الليبي، محمد علي أحمد الحداد، فوق العاصمة التركية أنقرة، حيث أظهرت بيانات تتبع الرحلات الجوية تحويل مسار الرحلات بعيدًا عن مطار إيسنبوجا في أنقرة.

وأشارت وسائل إعلام تركية، إلى تلقى مركز العمليات تنبيهًا بالهبوط الاضطراري من الطائرة بالقرب من منطقة هيمانا، إلا أن المحاولات اللاحقة لإعادة الاتصال بها باءت بالفشل، كما كان على متن الطائرة خمسة ركاب، من بينهم رئيس الأركان العامة الليبية، الفريق محمد علي أحمد الحداد.

ومن جانبه أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي انقطاع الاتصال بطائرة خاصة أقلعت مساء اليوم من مطار أنقرة متجهة إلى طرابلس.

وقال الوزير في منشور له عبر منصة "إكس"، "انقطع الاتصال في تمام الساعة 8:52 مساءً