أزمة داخل الشاباك.. استقالة نائب رئيس الجهاز بعد 30 عامًا من الخدمة

كتب-عبدالله محمود:

09:38 م 23/12/2025

رئيس الشاباك رونين بار

أفادت الصحيفة العبرية يديعوت أحرونوت، أن نائب رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي، قدم استقالته اليوم الثلاثاء بعد 30 عامًا في الخدمة، نتيجة أزمة ثقة وخلافات مع الرئيس الجديد للجهاز ديفيد زيني.

وأكدت يديعوت أحرونوت، أن استقالة نائب رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي، جاءت نتيجة أزمة ثقة داخل الشاباك بعدما قدم بلاغ إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بسبب معارضته على هجوم قطر.

ونقلت يديعوت أحرونوت، عن رئيس جهاز الشاباك، أنه عند تولي رئيس منصبه، اتفق مع نائب رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي، أن يعمل معه كنائب له حتى يستقر الجهاز.

وبحسب أحرونوت، فإن رئيس الشاباك، أعرب عن تقديره الكبير للنائب الذي وافق على استمرار العمل معه ولكن حدث خلافاً كبيرًا بينهم حول عدة قضايا، من بينها تقديم النائب بلاغًا إلى المحكمة العليا، واتهم ديفيد زيني بأنه اجتماع مع مسؤول في الشاباك يُشتبه فيه تسريبه معلومات

الشاباك الإسرائيلي رونين بار نائب رئيس الشاباك

