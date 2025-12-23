تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، مع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة تداعيات حادث انهيار عقار سكني بشارع الهنيدي بمنطقة إمبابة القديمة بالجيزة، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، والمصابين.

وأجرت وزيرة التنمية المحلية عددًا من الاتصالات الهاتفية مع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لمتابعة جهود رفع أنقاض العقار المنهار والجهود التي تقوم بها فرق الإنقاذ من الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية للانتهاء من أعمال البحث وانتشال المصابين والضحايا من السكان.

ووجهت الدكتورة منال عوض، باستمرار رفع حالة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وتسخير جميع الإمكانات المتاحة لضمان سرعة إنجاز أعمال الإنقاذ وتأمين موقع الحادث لتسهيل عمل فرق الإنقاذ.

وأشار المهندس عادل النجار إلى أنه تفقد موقع الحادث لمتابعة المستجدات على أرض الواقع، كما زار مستشفى إمبابة للوقوف على الحالة الصحية للمصابين في الحادث، مشيرًا إلى أنه تم إخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار بالكامل واتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة حفاظًا على أمن وسلامة السكان.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، بقيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارات المختلفة لتوفير الإمكانات اللازمة ودعم كل الجهود المبذولة من باقي الوزارات وبصفة خاصة تقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة لأسر الضحايا و المصابين.

وتقدمت الدكتورة منال عوض، بخالص الدعاء بالشفاء العاجل لجميع المصابين في الحادث وخالص التعازي لأسر الضحايا.