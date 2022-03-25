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السيسي يؤكد لولي عهد السعودية التضامن الكامل مع المملكة حكومة وشعباً

08:49 م الجمعة 25 مارس 2022
السيسي يؤكد لولي عهد السعودية التضامن الكامل مع المملكة حكومة وشعباً

الرئيس السيسي

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كتب- محمد سامي:

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصل هاتفياً مساء اليوم بالأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أكد خلال الاتصال تضامن مصر الكامل مع المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً، في التصدي لكل المحاولات الساعية للنيل من استقرار المملكة والخليج بوجه عام.

وشدد الرئيس السيسي على الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقين.

السيسي محمد بن سلمان المملكة العربية السعودية بسام راضي
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