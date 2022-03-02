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تراجع الحرارة وأمطار على القاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس

07:25 م الأربعاء 02 مارس 2022
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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا الخميس، حيث يكون معتدل على القاهرة نهارا شديد البرودة ليلا ، ويوجد نشاط للرياح وفرص أمطار خفيفة بنسبة 20%، وتسجل الحرارة 20 درجة بعد أن وصلت 27 درجة اليوم.

وأضافت الهيئة، في بيان اليوم الأربعاء، أن حالة الطقس على الوجه البحري، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، ويوجد نشاط للرياح وفرص أمطار خفيفة بنسبة 30%.

وتابعت الهيئة: الطقس على السواحل الشمالية مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، ويوجد نشاط للرياح وفرص لأمطار خفيفة بنسبة 40%.

وأوضحت الهيئة أن الطقس على المناطق الجنوبية مائل للدفئ نهارا شديد البرودة ليلا ويوجد نشاط للرياح على المناطق هناك.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

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الطقس أمطار الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة

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