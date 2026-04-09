أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لم تصدر أي قرارات جديدة حول آلية خصم درجات من الطلاب نتيجة الغياب، وكذلك درجات السلوك.

يأتي ذلك ردًا على منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

آلية خصم درجات الغياب والسلوك

أوضحت الوزارة، في بيان، أن حساب درجات الغياب والمواظبة للطلاب يتم وفقًا للآلية المتبعة في إطار القرارات الوزارية المنظمة والمعلنة سابقًا، ولم يتغير منذ انطلاق العام الدراسي الحالي.

وأهابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والاستناد إلى المصادر الرسمية فقط.

