قال زعيم الحوثيين في اليمن عبدالملك، إن قوات جماعته منعت الولايات المتحدة وإسرائيل من استخدام البحر الأحمر في الحرب على إيران، مشيرا إلى أهمية منعهما من استخدام البحر ضد إيران وحلفائها.

وأشار الحوثي، في بيان اليوم الخميس، إلى أن "جبهة اليمن شاركت في العمليات المشتركة مع محور المقاومة بالقصف بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد العدو الإسرائيلي، في إطار مسار تصاعدي واعد بالعمليات المفاجئة، وبالمزيد من التصعيد، وبالخيارات الكبيرة المؤثرة في إطار ما تقتضيه مراحل التصعيد".

واعتبر أن ذلك" جاء ضمن خطة مدروسة تأخذ بعين الاعتبار أيّ مدى زمني للعدوان"، حسب وصفه.

وفي تعليقه على اتفاق وقف إطلاق النار، اعتبر الحوثي ذلك "نصرا كبيرا وعظيما لإيران ودليلا على أن الأعداء فشلوا فشلاً ذريعاً في تحقيق أهدافهم".

ومنذ 28 مارس الماضي، أعلنت جماعة الحوثي تنفيذ عدة عمليات عسكرية على إسرائيل بصواريخ ومسيرات، دعما لإيران ولما تسميه محور المقاومة في لبنان والعراق وفلسطين.