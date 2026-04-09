رئيس الوزراء: مصر تدعم السلام وتؤكد تضامنها مع الخليج ولبنان

كتب : أحمد الجندي

05:21 م 09/04/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إعلان وقف إطلاق النار لاقى ترحيبًا واسعًا على المستوى الدولي، في ظل المخاوف التي كانت تحيط بتصاعد الأوضاع في المنطقة وما قد تسببه من تداعيات خطيرة.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن هذا التطور يُعد خطوة إيجابية نحو التهدئة، مشددًا على أن الوضع لم يُحسم بشكل كامل حتى الآن، إلا أن هناك آمالًا كبيرة في استكمال المسار نحو التوصل إلى حلول شاملة تُنهي حالة الصراع وتُحقق الاستقرار.

وأشار رئيس الوزراء إلى تأكيدات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن أهمية إعلاء قيم السلام والعمل على تحقيق سلام دائم في المنطقة، لافتًا إلى أن مصر، قيادةً وشعبًا، تواصل دعمها الكامل لأمن واستقرار دول الخليج.

كما جدد مدبولي تأكيد تضامن مصر مع لبنان، ودعمها الكامل له في ظل التحديات الراهنة، بما يعكس موقفًا ثابتًا تجاه دعم الدول العربية الشقيقة.

وأضاف أن العديد من التحليلات الدولية أشادت بالدور المصري في السعي نحو وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن مصر مستمرة في جهودها الدبلوماسية لتحقيق التهدئة وتعزيز فرص السلام في المنطقة.

اقرأ أيضًا:

بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة

فيديو قد يعجبك



تطور قضائي جديد بشأن نجل ميدو في اتهامه بحيازة مخدرات بالتجمع
تعمل حتى 11 مساء.. تعديل مواعيد غلق المحال والكافيهات
"اتهامات الإيحاءات الجنسية تطاردها".. عمر كمال يروج لتعاونه مع سارة زكريا
لا تنخدع بالشكل.. خطأ شائع عند شراء الذهب قد يفقده جزءا من قيمته
هدنة إيران وأمريكا.. ما سيناريوهات انعكاسها على أسعار الذهب؟ خبراء يوضحون
