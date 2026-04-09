رئيس الوزراء: الأسواق مستقرة ولا يوجد نقص في السلع

كتب : أحمد الجندي

05:31 م 09/04/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدم وجود أي تأخير أو نقص في توافر السلع داخل الأسواق، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تتمتع بمرونة كبيرة في التعامل مع مختلف التحديات.

إشادة دولية بقدرة مصر على مواجهة تداعيات الحرب

أوضح "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، أن العديد من المؤسسات الدولية أشادت بقدرة الدولة المصرية على إدارة تداعيات الأوضاع الإقليمية والحرب، لافتًا إلى أن التأثيرات الحالية تُعد مؤقتة، ومن المتوقع أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها خلال الفترة المقبلة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية في مصر يتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، وهو ما يبعث برسائل طمأنة للمواطنين بشأن استقرار توافر السلع الأساسية.

وفي سياق دعم القطاع الزراعي، أعلن مدبولي عن رفع سعر توريد أردب القمح إلى 2500 جنيه، مؤكدًا أن الدولة تلتزم بصرف مستحقات المزارعين بشكل فوري عقب التوريد، بما يسهم في تشجيع الإنتاج المحلي ودعم الفلاح المصري.

المؤشر الرئيسي للبورصة يقترب من إحدى قممه القياسية بنهاية جلسة اليوم
لا تنخدع بالشكل.. خطأ شائع عند شراء الذهب قد يفقده جزءا من قيمته
هدنة إيران وأمريكا.. ما سيناريوهات انعكاسها على أسعار الذهب؟ خبراء يوضحون
الأزمة مستمرة.. خطوة تصعيدية جديدة من الأهلي ضد اتحاد الكرة
لن يعيشوا مع أسرهم.. ما مصير الصغار المنتظر ولادتهم في واقعة المنوفية؟
