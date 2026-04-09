لحظة صادمة داخل محل ملابس.. ماذا حدث لفتاة قاصر على يد عربي بأكتوبر؟

كتب : محمد شعبان

05:48 م 09/04/2026 تعديل في 05:50 م

اتهام عامل عربي بالاعتداء على قاصر بأكتوبر - تعبري

في دقائق قليلة، تحولت زيارة عادية لشراء الملابس إلى موقف صادم، كسر شعور الأمان داخل أحد المحال التجارية بمدينة السادس من أكتوبر، وفتح الباب أمام تحرك أمني سريع أعاد الأمور إلى نصابها.

قاصر ضحية اعتداء شاب عربي


كانت الأجواء تبدو طبيعية داخل محل الملابس، حيث تتنقل فتاة قاصر بين المعروضات، قبل أن تتبدل تفاصيل المشهد فجأة. تصرف غير متوقع من أحد العاملين بالمكان حول اللحظة إلى واقعة اعتداء، أثارت الاستياء وألقت بظلالها على المكان.

الواقعة لم تمر مرور الكرام، فبمجرد الإبلاغ، بدأت الأجهزة الأمنية في التحرك لكشف الحقيقة. التحريات لم تستغرق وقتًا طويلًا، حيث تم تحديد هوية المتهم، وهو عامل ثلاثيني يحمل جنسية إحدى الدول العربية.


سقوط متهم بالتحرش بفتاة أكتوبر

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، أُلقى ضباط مباحث قسم أول أكتوبر القبض عليه، ليجد نفسه في مواجهة مباشرة مع الأدلة. لم يستطع الإنكار طويلًا، وأقر بارتكابه الواقعة، لتبدأ مرحلة جديدة من التحقيقات لكشف كافة التفاصيل.

الأمن يتحرك ضد متهم بالتحرش

سرعة الاستجابة عكست جاهزية الأجهزة الأمنية في التعامل مع مثل هذه الوقائع، وحرصها على حماية المواطنين والتعامل الفوري مع أي تجاوزات.

اتخذت الشرطة الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر النيابة المختصة التحقيقات، للوقوف على كافة ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات.

لن يعيشوا مع أسرهم.. ما مصير الصغار المنتظر ولادتهم في واقعة المنوفية؟
لن يعيشوا مع أسرهم.. ما مصير الصغار المنتظر ولادتهم في واقعة المنوفية؟
جريمة دربالة بالإسكندرية.. تفاصيل مقتل أب وجدة على يد الحفيد بسبب 200 جنيه
جريمة دربالة بالإسكندرية.. تفاصيل مقتل أب وجدة على يد الحفيد بسبب 200 جنيه
تطور قضائي جديد بشأن نجل ميدو في اتهامه بحيازة مخدرات بالتجمع
تطور قضائي جديد بشأن نجل ميدو في اتهامه بحيازة مخدرات بالتجمع

هدنة إيران وأمريكا.. ما سيناريوهات انعكاسها على أسعار الذهب؟ خبراء يوضحون
هدنة إيران وأمريكا.. ما سيناريوهات انعكاسها على أسعار الذهب؟ خبراء يوضحون
زعيم الحوثيين: منعنا أمريكا وإسرائيل من استخدام البحر الأحمر في حرب إيران
زعيم الحوثيين: منعنا أمريكا وإسرائيل من استخدام البحر الأحمر في حرب إيران

