قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتوفير الطاقة وترشيد استهلاك الوقود، مشيرًا إلى أن الدولة قامت بتحركات استراتيجية لضمان وجود احتياطيات كافية من الطاقة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الاكتشافات الأخيرة للغاز الطبيعي جاءت نتيجة التعاون مع الشركاء الأجانب وسداد المستحقات المالية بشكل منتظم، مؤكدًا أن هذا العام سيشهد نتائج إيجابية جديدة في مجال الاستكشافات.

وفيما يخص ارتفاع فاتورة الطاقة، أكد رئيس الوزراء، أن رفع أسعار الكهرباء تم بشكل محدود ومقتصر على الأنشطة غير السكنية، مشددًا على حرص الحكومة على عدم تحميل المواطن المصري أي عبء إضافي، وخاصة في القطاعات السكنية.

