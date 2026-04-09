رئيس الوزراء: رفع أسعار الكهرباء تم بشكل محدود

كتب : أحمد الجندي

05:42 م 09/04/2026

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتوفير الطاقة وترشيد استهلاك الوقود، مشيرًا إلى أن الدولة قامت بتحركات استراتيجية لضمان وجود احتياطيات كافية من الطاقة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الاكتشافات الأخيرة للغاز الطبيعي جاءت نتيجة التعاون مع الشركاء الأجانب وسداد المستحقات المالية بشكل منتظم، مؤكدًا أن هذا العام سيشهد نتائج إيجابية جديدة في مجال الاستكشافات.

وفيما يخص ارتفاع فاتورة الطاقة، أكد رئيس الوزراء، أن رفع أسعار الكهرباء تم بشكل محدود ومقتصر على الأنشطة غير السكنية، مشددًا على حرص الحكومة على عدم تحميل المواطن المصري أي عبء إضافي، وخاصة في القطاعات السكنية.

اقرأ أيضًا:

بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك بنهاية تعاملات الخميس
أخبار البنوك

انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك بنهاية تعاملات الخميس
تعمل حتى 11 مساء.. تعديل مواعيد غلق المحال والكافيهات
أخبار مصر

تعمل حتى 11 مساء.. تعديل مواعيد غلق المحال والكافيهات
"اتهامات الإيحاءات الجنسية تطاردها".. عمر كمال يروج لتعاونه مع سارة زكريا
زووم

"اتهامات الإيحاءات الجنسية تطاردها".. عمر كمال يروج لتعاونه مع سارة زكريا
لن يعيشوا مع أسرهم.. ما مصير الصغار المنتظر ولادتهم في واقعة المنوفية؟
أخبار المحافظات

لن يعيشوا مع أسرهم.. ما مصير الصغار المنتظر ولادتهم في واقعة المنوفية؟
زعيم الحوثيين: منعنا أمريكا وإسرائيل من استخدام البحر الأحمر في حرب إيران
شئون عربية و دولية

زعيم الحوثيين: منعنا أمريكا وإسرائيل من استخدام البحر الأحمر في حرب إيران

