إنفوجراف وفيديو| قنا في عيدها القومي.. ثروة خضراء على جانبي النيل

كتب- مصراوي:

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، اليوم الأربعاء، إنفوجرافًا بعنوان: "قنا.. ثروة خضراء على جانبي النيل"، بمناسبة احتفال المحافظة بعيدها القومي في 3 مارس من كل عام، والذي يتوافق مع ذكرى انتصار أبناء قنا على الحملة الفرنسية، قبل ٢٢٣ عامًا.



وأشار الإنفوجراف إلى أن محافظة قنا هي إحدى محافظات جنوب الصعيد، وتبلغ المساحة الكلية لها 9565 كم2، وعدد سكانها 3.1 مليون نسمة، كما تضم 9 مراكز إدارية؛ هي: أبو تشت، فرشوط، نجع حمادي، الوقف، دشنا، قنا، قفط، قوص، نقادة.



وأوضح الإنفوجراف، في ما يتعلق بالنشاط الزراعي بالمحافظة، إلى أنه نظرًا لتوسط نهر النيل المحافظة، فقد أسهم ذلك في النهوض بالنشاط الزراعي بالمحافظة، وتحقيق ثروة زراعية مهمة، حيث تعتبر محافظة قنا من المحافظات الزراعية الصناعية فهي أولى محافظات مصر في إنتاج قصب السكر والطماطم والموز والسمسم والكركديه، كما يبلغ إجمالي الزمام الزراعي بها نحو 273 ألف فدان.





وتتمثل أبرز محاصيل الخضر بالمحافظة في: الطماطم- الباذنجان- الثوم- البصل- البامية- البطاطس- الفلفل- الملوخية، والفاكهة: الموالح- العنب- الموز- المانجو- التين- الجوافة، والمحاصيل الحقلية: القمح- الفول- الحلبة- الذرة الشامية- الذرة الرفيعة- السمسم - الشعير- قصب السكر.



وبلغ إجمالي الثروة الحيوانية بالمحافظة ١٧٠ ألف رأس؛ من بينها ١١٩ ألف رأس جاموس وأبقار، و٤٧ ألف رأس من الماعز والأغنام، وفي ما يتعلق بالثروة الداجنة، بلغ إجمالي عدد مزارع الإنتاج الداجني: 769 مزرعة، والإنتاج الكلي لها: 5,7 مليون طائر، وإنتاج بيض المائدة: 4,2 مليون بيضة.



وتتمثل أشهر الأسماك في المحافظة في: المبروك- بلطي- قشر بياض- قراميط- بياض- لبيس.



وأشار الإنفوجراف بشأن القطاع الزراعي بالمحافظة إلى أن هناك ١٩١ جمعية زراعية ومتعددة الأغراض، وتتنوع المشروعات الزراعية التنموية العملاقة بالمحافظة كالتالي:

- 3500 فدان مشروع إستصلاح بغرب المراشدة القديمة.

- 12500 فدان مشروع استصلاح بغرب المراشدة الجديدة.

- 2445 فدان تم تسليمها لأبناء المراشدة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

- 750 فدان تم تسليمها تعويضاً لأبناء المحافظة من تطبيق قانون العلاقة بين المالك والمستأجر.

- 43500 فدان تم إدراجها بغرب المراشدة ضمن مبادرة المشروع القومي 1,5 مليون فدان.

