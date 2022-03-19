برلمانية الوفد: متحدون أغلبية ومعارضة تحت لواء واحد.. وهدفنا مصلحة الوطن

كتب- نشأت علي:

​قال النائب الوفدي سعيد ضيف الله عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، إن المنتدى البرلماني الذي ينظمه حزب مستقبل وطن، يؤكد اصطفاف القوى السياسية والأحزاب المصرية لتحقيق هدف واحد وهو دعم القيادة السياسية والدولة المصرية في مواجهة التحديات.

وأضاف ضيف الله خلال كلمته بالمنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن، في جلسته الختامية: "نحن على أعتاب الجمهورية الجديدة التي أعلنها الرئيس السيسي، الذي أكد مراراً وتكراراً علي ضرورة وحدة الصف لمواجهه قوى الشر فجميعنا متحدون أغلبية وطنية ومعارضة وطنية تحت لواء واحد، لانرى فيه إلا مصلحة الوطن والمواطن، وخلف جيشنا العظيم وشرطتنا الباسلة".