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علاء عابد: قلة في الخارج لا تريد لمصر خيرًا تنتقد المشروعات القومية الكبرى

05:54 م السبت 19 مارس 2022
علاء عابد: قلة في الخارج لا تريد لمصر خيرًا تنتقد المشروعات القومية الكبرى

النائب علاء عابد

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كتب- نشأت علي:

وجّه النائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب الشكر للحكومة على المشاركة في فعاليات المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن للحوار حول التحديات التي تواجه الدولة المصرية، و قال إن مصر دولة ملهمة للعديد من الدول حول العالم في العديد من الإنجازات المهمة.

جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن في ندوة تحت عنوان "الجمهورية الجديدة والإنجازات التى تحققت" بمشاركة الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، ووزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، ووزيرة الصناعة نيفين جامع.

وأوضح عابد: "نأمل أن تغزو الصناعة المصرية العالم ونعتز بمشاركة وزراء الإسكان والتجارة والصناعة في المنتدى لتحقيق الحوار بين نواب البرلمان والحكومة".

وأضاف: "هناك قلة في الخارج لا تريد لمصر خيرًا وتنتقد المشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية وغيرها، مضيفًا: "نحمد الله أن الدولة المصرية تعيش حالة من الاستقرار بفضل القيادة الحالية ونقدم التحية للرئيس القائد عبدالفتاح السيسي ولرؤية 2030 التي قادتنا إلى هذه الإنجازات".

علاء عابد مجلس النواب حزب مستقبل وطن المشروعات القومية
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