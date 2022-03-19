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المتحدث العسكري: رئيس الأركان يلتقي قائد القوات البرية الأوغندي

04:30 م السبت 19 مارس 2022
المتحدث العسكري: رئيس الأركان يلتقي قائد القوات البرية الأوغندي

رئيس الأركان يلتقي قائد القوات البرية الأوغندي

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كتب- محمد سامي:

التقى الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالفريق موهوزي موسيفيني، قائد القوات البرية الأوغندي، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا.

تناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بمجالات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة اعتزاز مصر بالعلاقات والروابط التاريخية مع أوغندا وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.

من جانبه أشاد الفريق موهوزي موسيفيني، قائد القوات البرية الأوغندي، بالجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية وقواتها المسلحة لدعم جهود الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية، مؤكدا حرص بلاده على دعم آفاق جديدة للتعاون العسكري خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.

رئيس الأركان يلتقي قائد القوات البرية الأوغندي

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