وزير القوى العاملة ومحافظ البحيرة يسلمان 40 عقد عمل لـ "قادرون باختلاف"

كتب- يوسف عفيفي:

سلم محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وهشام آمنة، محافظ البحيرة، 40 عقد عمل لـ " قادرون باختلاف"، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب ولمتحدي الإعاقة، والفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا ودمجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم.

وأكد الوزير، في بيان، اليوم السبت، أن الدولة المصرية والقيادة السياسية تولي اهتماما خاصا لـ "قادرون باختلاف"، وتسعى لتقديم كامل الرعاية والحماية لهم باعتبارهم شركاء المجتمع، مشيرا إلى أن رؤية مصر 2030 تتضمن في أهدافها تحقيق العدالة من خلال تحقيق المساواة في الحقوق والفرص، وذلك بحضور عثمان عبد الرسول مدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة.

وقال الوزير، إن "قادرون باختلاف" هم قضية مهمة تعمل الوزارة على تذليل كافة الصعاب التي تواجه أي خدمة تقدم لهم خاصة فرص العمل اللائقة، وفرص التدريب المهني، وتأهيلهم للقيام بدورهم الفعال في بناء المجتمع المصري في ظل قيادة سياسية واعية طالما حثت جميع المسئولين للقيام بمهامهم مع تلك الفئة على أكمل وجه مع الدعم المقدم من الدولة والمجتمع المدني لتوفير الرعاية والحماية لها.

وأكد الوزير، أن القيادة السياسية عندما أطلقت عام 2022 عاماً المجتمع المدني فهي تشجع مؤسسات وشركات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في كافة الأنشطة والمجالات التي تحتاج إلى التكاتف والتعاون بين الجميع، مقدما كل الشكر والتقدير للمؤسسات والشركات التي تساهم في توفير فرص العمل والتدريب، فضلا عن المساهمات العينية والمالية التي تم تقديمها اليوم لذوي القدرات الخاصة.

وقال الوزير: ما تم تقديمه لذوي القدرات حتى الآن سواء من الدولة ومؤسسات المجتمع هو شيء عظيم جدا، ولكننا نحلم بالمزيد ونستطيع تحقيق خطوات أكبر في رعاية ذوى القدرات، وتسهيل المعوقات أمامهم ومواجهة كافة الصعاب بالتعاون البناء بين الجميع.

وأضاف سعفان أن "قادرون باختلاف" دائما وأبدا في قلب الدولة المصرية، وأن القيادة السياسية متمثلة في الرئيس السيسي تعطينا مثالا يحتذى به في التعامل مع هذه الفئة التي تستحق كل التقدير والاحترام لما لديهم من إرادة وإصرار على تحقيق النجاح.

وأشار الوزير إلى أن كل مسئولي الدولة يعملون في نفس الوقت بآلية متناغمة لتحقيق الرعاية للقادرين باختلاف وتمكينهم ودمجهم في المجتمع، مؤكدا أنهم لديهم من العطاء والإبداع ما يفوق الآخرين في كثير من الأحيان.

ومن جانبه أشار المحافظ، إلى أن البحيرة قدمت في الفترة من 2018 إلى نهاية فبراير 2022 نحو 8015 عقد عمل لـ "قادرون باختلاف"، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الرعاية لهم.

وفي إطار جولة سلم الوزير 164 شهادة إتمام التدريب المهني بوحدة التدريب المتنقلة على مهن التفصيل والحياكة والتوصيلات الكهربائية والسباكة الصحية.

كما تم تسليم 11 صاحب عمل شهادات تقدير لمساهمتهم في توفير فرص العمل والتدريب لذوي الهمم والعزيمة.

وامتد التكريم ليشمل 14 من العاملين بوحدة العمالة غير المنتظمة، وبحوث العمالة، بمنحهم شهادات تقدير على جهودهم في رعاية هذه الفئة من العمالة.