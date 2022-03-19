شم النسيم وعيد العمال.. تعرف على عدد أيام إجازات شهر رمضان

كتب- يوسف عفيفي:

مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم، يبحث المواطنون عن الإجازات الرسمية التي تتعطل فيها المدارس والمصالح الحكومية والبنوك والقطاع العام والخاص.

ووفقا للحسابات الفلكية التي أجراها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، يحل علينا شهر رمضان الكريم، يوم السبت المقبل الموافق 2 أبريل.

ويستعرض "مصراوي" مواعيد الإجازات الرسمية خلال الشهر الكريم على النحو التالي:

1- الجمعة 8 أبريل الموافق 7 رمضان.

2- السبت 9 أبريل الموافق 8 رمضان.

3- الجمعة 14 أبريل الموافق 13 رمضان.

4- السبت 15 أبريل الموافق 14 رمضان.

5- الجمعة 21 أبريل الموافق 20 رمضان.

6- السبت 22 أبريل الموافق 21 رمضان

7- الاثنين 25 أبريل (عيد تحرير سيناء) الموافق 24 رمضان.

8- الاثنين 25 أبريل (شم النسيم) الموافق 24 رمضان.

9- الجمعة 29 أبريل الموافق 28 رمضان.

10- السبت 30 أبريل الموافق 29 رمضان.

11- الأحد 1 مايو (عيد العمال + وقفة عيد الفطر) الموافق 30 رمضان.