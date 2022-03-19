تفقد السيسي منطقة مصر القديمة والقاهرة التاريخية يتصدر اهتمامات الصحف

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تصدرت جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي التفقدية لمنطقة مصر القديمة والقاهرة التاريخية، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم السبت.

ففي (الأهرام) وتحت عنوان "الرئيس يتابع تنفيذ المشروعات القومية في مصر القديمة والقاهرة التاريخية"، ذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسي قام بجولة تفقدية، بعد ظهر أمس، في منطقة مصر القديمة والقاهرة التاريخية؛ لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات القومية.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي حرص، خلال جولته، على التوقف لتبادل الحديث مع المواطنين والأسر التي تصادف وجودهم أثناء مروره، حيث هنأهم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، كما استفسر عن أحوالهم المعيشية، واستمع لمطالبهم.

وتحت عنوان (استراتيجية جديدة لتدبير الاحتياجات من القمح).. أشارت صحيفة (المصري اليوم) إلى أن الحكومة بدأت تنفيذ استراتيجية توفير احتياجات مصر من القمح، إذ اتخذ مركز البحوث الزراعية خطوات جادة نحو مضاعفة إنتاجية محصول القمح، وزيادة المساحات المنزرعة، إذ من المتوقع زيادة السعات التخزينية من محاصيل الحبوب عما كانت عليه، وتقديم محفزات مالية للمزارعين لمضاعفة كميات توريد القمح؛ ما يسهم في وصول إنتاج مصر من القمح لأكثر من 10 ملايين طن سنويا.

وأضافت الصحيفة أنه تماشيًا مع الحملات الموسعة التي تنفذها جهات الدولة المختلفة، لمراقبة الأسواق ومنع احتكار السلع من قبل التجار الجشعين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، أكد أئمة وخطباء المساجد، على مستوى الجمهورية، خلال خطبة الجمعة، ضرورة الضرب بيدٍ من حديد على أيدي محتكري السلع ومن يستغلون الأزمات لرفع أسعار السلع والمواد الغذائية على المواطنين.

من جهة أخرى، أشارت الصحيفة إلى قرار مجلس الوزراء برفع سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلية من 70 لـ75 جنيهًا، بواقع 5 جنيهات فقط، و10 جنيهات للإسطوانة التجارية لتصبح بـ150 جنيهًا.

وعلى الصعيد الدولي، نقلت صحيفة (المصري اليوم) بيان رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، الذي حذر خلاله، من إجراء الانتخابات في مناطق دون أخرى، وشدد على أن ذلك سيؤدي إلى "زرع الفتنة بين الليبيين".. وقال إنه "لا يمكن أن تجرى الانتخابات في ظل الانقسام والصراعات"، مشيدًا بتصريحات رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، ووكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزمارى ديكارلو، الذين دعوا إلى إجراء الانتخابات ودعم الاستقرار في ليبيا.

وأضاف باشاغا أن كلمات المسؤولين أكدت أهمية إجراء انتخابات ليبية وطنية رئاسية وتشريعية شفافة ونزيهة في كامل ليبيا، تحقيقًا لآمال أكثر من مليوني ناخب، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ومؤتمرات برلين 1 و2 وباريس.

كما نقلت الصحيفة الاتصال الهاتفي بين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وباشاغا، حيث أعرب المسؤول الأممي عن قلقه العميق إزاء الاستقطاب السياسي المستمر في ليبيا، وشدد على ضرورة أن تحافظ جميع الجهات الفاعلة على الهدوء والاستقرار على الأرض، وكرر رفض الأمم المتحدة القاطع استخدام العنف والترهيب وخطاب الكراهية، لافتًا إلى أنّ المأزق الحالي يتطلب حوارًا عاجلًا لإيجاد طريق توافقي للمضي قدمًا، وجدد دعمه الكامل لجهود الوساطة لمستشارته الخاصة في ليبيا ستيفانى ويليامز.

ورياضيا، وتحت عنوان (الأهلي يُسقط المريخ بثلاثية إفريقية)، ذكرت صحيفة (المصري اليوم) أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعاد ذاكرة الانتصارات، بعد فوزه على المريخ السوداني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس، على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأضافت الصحيفة أن الأهلي يكفيه التأهل رسميًا لدور الثمانية في حال خسارة الهلال السوداني أمام صن داونز في المباراة المقرر لها اليوم في نفس الجولة، أو تحقيق الفوز على الهلال في مباراته الأخيرة، خاصة أن الفريق رفع رصيده إلى 7 نقاط، احتل بها المركز الثاني في مجموعته خلفًا لصن داونز، الذي ضمن التأهل رسميًا بصرف النظر عن نتيجة مباراة الهلال السوداني.

وأشارت إلى أنه رغم الفوز الذي حققه الأهلي إلا أن لاعبيه لم يقدموا أداءً طيبًا، بعدما ظهر معظم اللاعبين بصورة متواضعة، خصوصا في الشوط الأول ومنتصف الشوط الثاني، وتحديدًا قبل إجراء المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني عدة تغييرات أعادت للفريق توازنه، فقد ظهر اللاعبون في حالة إرهاق وغياب تركيز في معظم أوقات المباراة.