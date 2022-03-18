الطقس غدا السبت: شديد البرودة ليلًا.. ونشاط للرياح في هذه المناطق

(مصراوي):

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس السبت يكون دافىء على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد نهارًا، مائل للبرودة على السواحل الشمالية؛ شديد البرودة ليلًا.

وأضافت الهيئة أنه سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار على غرب البلاد.

كما توقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء، مع إحساس ببرودة الجو، مع سقوط أمطار خفيفة غدًا على السواحل الشمالية الغربية، بينما تنشط الرياح على القاهرة والإسكندرية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والسواحل الشمالية الغربية.

وتوقع خبراء الهيئة أن تتكون الشبورة المائية منذ الفجر على طرق شمال الصعيد والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومحافظات القاهرة الكبري والإسكندرية، فيما تكون حالة البحر المتوسط من معتدلة إلى مضطربة، ويترتفع الموج من 1.5 إلى 2.5 مترًا، وإتجاه الرياح شمالي شرقي.

درجات الحرارة

القاهرة 21- 10

الإسكندرية 18 – 11

طنطا 20 – 10

مطروح 17 – 9

دمنهور 18 – 11 ​

السلوم 16 – 9

سيوة 19 – 8

المنصورة 20 – 10

دمياط 18 – 11

الزقازيق 20 – 10

السويس 21 – 11

طابا 21 – 13

شرم الشيخ 24 – 14

أسيوط 23 – 9

أسوان 29 – 12

قنا 28 – 10

الأقصر 28 – 12

حلايب 26 – 13