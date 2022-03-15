إنفوجراف وفيديو.. "الزراعة في كل مصر -٣٢" يكشف جهود المديريات والطب البيطري في أسبوع

كتب- مصراوي:

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم ٣٢ من إصدار "الزراعة في كل مصر"، بالإنفوجراف والفيديو.

ويوضح العدد الجديد الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٨ إلى ١٤ مارس الجاري.

ونفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة، خلال هذا الأسبوع، بالاشتراك مع معهد بحوث التناسليات الحيوانية، قافلة بيطرية مجانية ضمن مبادرة حياة كريمة في منطقة المرج؛ حيث تم علاج حالات خمول المبايض والالتهاب الرحمي في عدد من رؤوس الجاموس والأبقار، وتشخيص وفحص الحمل باستخدام جهاز السونار، كما تم تشخيص حالات عشر في الأبقار والجاموس.

وشنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملة على محلات وأسواق اللحوم، حيث تم ضبط طن و903 كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذبح خارج المجازر الحكومية، كما تم الانتهاء من تحصين 8786 رأسًا ضد أمراض جدري الضأن والطاعون، وتم عقد 14 ندوة إرشادية حول أهمية التحصين والوقاية من الأمراض المشتركة ومرض السعار.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية متابعة الحقول الإرشادية لمحصول القمح بزمام كفر شكر والبقاشين، وتم تنفيذ مدرسة حقلية بميت كنانة للتوعية بأهم العمليات التي تجرى على محصول الفراولة، وتمت زراعة مساحة 5 أفدنة قطن بناحية قها وتوزيع 22 شيكارة تقاوي بذور قطن وجار توزيع باقي الكمية، كما تم عقد ندوة بمركز كفر شكر حول الري الحديث وآخر المستجدات التي تمت على أرض الواقع.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية اجتماعًا مع مديري الإدارات التعاونية ورؤساء أقسام المتابعة؛ لمناقشة كل أعمال القطاع الزراعي، كما تم إزالة عدد (86) حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية، وشنت المديرية حملات رقابية على أسواق بيع وتداول المبيدات؛ أسفرت عن ضبط (21) عبوة مختلفة الأحجام من المبيدات والمخصبات دون ترخيص وغير مسجل بوزارة الزراعة ومنتهية الصلاحية، وتم عقد عدد (36) ندوة بجميع مراكز المحافظة، تناولت عدداً من الموضوعات؛ على رأسها الاستخدام الأمثل للمبيدات ومراكز تجميع الألبان والري الحديث.

وشنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية 15 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم، وتم الانتهاء من تحصين 1560 جرعة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وتحصين 827 جرعة ضد مرض التسمم الدموي، وتحصين أكثر من 57 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية، وعقد ٥٢ ندوة إرشادية و77 لقاء إرشادياً وذلك للتوعية بالمشروعات القومية، كما تم عقد اجتماع مع مديري الإدارات الخارجية، لبحث استعدادات انطلاق الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة إزالة 47 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية، في إطار استمرار حملاتها للتصدي وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية بالمحافظة.

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، إزالة ١٦ حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية، وشنت مديرية الطب البيطري، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 50 كجم لحوماً ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وعقد ٢٣ ندوة إرشادية.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، متابعة حالة الزراعات القائمة بالمحافظة، وتم عقد اجتماع مع مديري الإدارات لبحث خطة المديرية في إقامة منافذ لبيع منتجات وزارة الزراعة، بأسعار مخفضة، وتم افتتاح موسم حصاد محصول بنجر السكر بمنطقة سهل الطينة، كذلك تم عقد يوم حقل لمحصول الشعير ضمن فعاليات الحملة القومية المجانية للنهوض بإنتاجية محصول الشعير، كما تم عقد ندوة حول التغذية السليمة للماشية البتلو والحلاب.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط المرور على زراعات القمح، كما تم المرور الميداني على مركز فارسكور، ومتابعة أعمال الإدارة، والمرور على وحدة تصنيع الألبان، وعنبر الإنتاج الداجني، ومنحل العسل، فضلًا عن مواصلة التجهيز لمنفذ بيع المنتجات بأسعار مخفضة استعدادًا لشهر رمضان الكريم، وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم اجتماعاً مع أصحاب مصانع الأعلاف لمتابعة مشكلاتهم، كما تم التنسيق لافتتاح منفذ لبيع المنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين، ومواصلة حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، في مراكز: الفيوم، طامية، سنورس، وتم عقد اجتماع مع مديري الإدارات الزراعية ومسؤولي حماية الأراضي بالمحافظة.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة المنيا اجتماعاً طارئًا مع مديري عموم الإدارات الزراعية، لبحث آخر المستجدات حول محصول القمح وحالة الحقول الإرشادية بالمراكز.

وأعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة قنا استعدادها لانطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحر الأحمر، البدء في زراعة صوبة مكشوفة، بالمديرية ببعض الخضراوات ومنها الباذنجان والفلفل والتي تروى بالري الحديث (الري بالتنقيط).

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، الاستعدادات الخاصة بإقامة بجولة معرض زهور الربيع بمدينة شرم الشيخ، كما تم تفقد حالة الزراعات والوحدة البستانية بنواحي المحافظة، وتفقد الزراعات بمدينة أبو رديس، وفحص أشجار النخيل، كما تم أيضاً المرور على بعض المزارع والوديان التابعة لمدينة رأس سدر، وتم افتتاح فعاليات دورة مطبقي المبيدات للمهندسين الزراعيين.

يُذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران حاليًّا ٤ إصدارات رسمية، الجمعة من كل أسبوع، إنفوجراف وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع؛ لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكل ا لقطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلاً عن إنفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.

وأصدر المركز مؤخراً، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، وكذلك الإصدار الأخير أرقام في الزراعة، الذي يلقي الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام.