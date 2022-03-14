مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 14 مارس 2022 بالقاهرة وعدد من المحافظات
كتب– أسامة علي:
ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الاثنين 14 مارس، الموافق 11 شعبان 1443 هـجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.
وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:
مواقيت الصلاة في القاهرة:
موعد أذان الفجر 4:41 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:05 صباحاً
موعد أذان العصر 3:29 مساءً
موعد أذان المغرب 6:03 مساءً
موعد أذان العشاء 7:19 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسكندرية:
أذان الفجر: 4:45 صباحًا
أذان الظهر 12:10 صباحاً
أذان العصر 3:25 مساءً
أذان المغرب 5:59 مساءً
أذان العشاء 7:16 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:
أذان الفجر 4:37 صباحًا
أذان الظهر 12:01 صباحاً
أذان العصر 3:23 مساءً
أذان المغرب 5:59 مساءً
أذان العشاء 7:16 مساءً
مواقيت الصلاة في أسوان:
موعد أذان الفجر 4:38 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:59 صباحاً
موعد أذان العصر: 3:23 مساءً
موعد أذان المغرب: 5:59 مساءً
موعد أذان العشاء: 7:11 مساءً
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