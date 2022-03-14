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مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 14 مارس 2022 بالقاهرة وعدد من المحافظات

03:30 ص الإثنين 14 مارس 2022
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 14 مارس 2022 بالقاهرة وعدد من المحافظات

مواقيت الصلاة

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كتب– أسامة علي:

ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الاثنين 14 مارس، الموافق 11 شعبان 1443 هـجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة:

موعد أذان الفجر 4:41 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:05 صباحاً

موعد أذان العصر 3:29 مساءً

موعد أذان المغرب 6:03 مساءً

موعد أذان العشاء 7:19 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية:

أذان الفجر: 4:45 صباحًا

أذان الظهر 12:10 صباحاً

أذان العصر 3:25 مساءً

أذان المغرب 5:59 مساءً

أذان العشاء 7:16 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:

أذان الفجر 4:37 صباحًا

أذان الظهر 12:01 صباحاً

أذان العصر 3:23 مساءً

أذان المغرب 5:59 مساءً

أذان العشاء 7:16 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان:

موعد أذان الفجر 4:38 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:59 صباحاً

موعد أذان العصر: 3:23 مساءً

موعد أذان المغرب: 5:59 مساءً

موعد أذان العشاء: 7:11 مساءً

لمعرفة المزيد من التفاصيل:

مواقيت الصلاة أذان الفجر أذان الظهر أذان العصر أذان المغرب

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