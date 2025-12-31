قال الإعلامي محمود سعد، إن فكرة “السنة الجديدة” وما يُعلق عليها من آمال أو تشاؤم ليست سوى تصور مبالغ فيه، مشددًا على أن الأيام لا تقاس برقم السنة بقدر ما تقاس بما يمر به الإنسان من لحظات وتجارب،

وتابع: "السعادة أو الحزن لا يرتبطان ببداية يناير أو نهايته، فليس هناك عام كامل سيئ أو عام كامل جيد، وإنما أيام تتفاوت بين الصعوبة والراحة، والإنسان هو من يختار كيف ينظر إليها".

وأوضح سعد، خلال فيديو نشره عبر قناته الرسمية على يوتيوب، أنه لا يرى فرقا حقيقيًا بين 31 ديسمبر و1 يناير، معتبرًا أن الاحتفال برأس السنة عادة اجتماعية لا مانع منها لمن يحبها، لكنها لا تمثل له شخصيًا محطة فاصلة أو لحظة تغيير حقيقية في الحياة.

وأضاف أن الإنسان قادر على صناعة جزء كبير من سعادته بنفسه، من خلال السعي والعمل ومراجعة النفس، لا عبر انتظار “سنة جديدة” تحقق له ما يتمناه.

وأشار محمود سعد، إلى أن الأعمار أيضًا لا تقاس بعدد السنوات، متسائلًا عمّن كان أسعد: من عاش 40 عامًا أم من عاش80، معتبرًا أن الإجابة لا تتعلق بطول العمر بل بعمقه وما يحمله من معنى وتجارب إنسانية.

وتطرق سعد، إلى أهمية الروابط الإنسانية والعائلية في منح الإنسان الطاقة والدعم، مؤكدًا أن القيم التي يتلقاها الفرد من أسرته، خاصة من الأب والأم، تظل مصدرًا أساسيًا للقوة والاستقرار.

وأعاد الإعلامي محمود سعد، التأكيد على أن التفاؤل الحقيقي لا يرتبط بموعد في التقويم، بل بإرادة الإنسان وسعيه الدائم لأن يجعل أيامه أفضل، أيًا كان اسم الشهر أو رقم السنة.

اقرأ أيضًا:

بالتفاصيل.. النقل تكشف آخر تطورات مشروع مترو الإسكندرية الجديد

خبير أثري: ربط أهرامات الجيزة وسقارة ودهشور مشروع سياحي عالمي

حالة الطقس اليوم الأربعاء.. الأرصاد تحذر المواطنين من الشبورة والأمطار