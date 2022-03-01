رئيس مياه القناة يتفقد تطوير محطة القصاصين فائقة الترشيح (صور)

كتب - حسام الدين أحمد:

تفقد اللواء عبدالحميد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، محطتي رفع صرف صحي عرب أبو قاسم وصبري، الجاري تنفيذهما للوقوف على المراحل النهائية من الانشاء وتشغيل المحطتين تجريبيا.

كما تابع خلال جولته اليوم الثلاثاء مجمع محطات مياه القصاصين، والمراحل الأخيرة من إنشاء محطات مياه UF فائقة الترشيح، وذلك في حضور المهندس مجدي سعيد رئيس قطاع الإسماعيلية، ومحمود حسونة رئيس منطقة القصاصين.

حرص اللواء عصمت، على متابعة تنفيذ المراحل النهائية من أنشاء محطة رفع صرف صحي عرب أبو قاسم بطاقة تصميمية 4700 متر مكعب/ يوم، بطول شبكات انحدار 4 كيلو، وخط طرد بطول 3 كيلو و300 متراً، لتخدم منطقة عرب أبو قاسم، والمناطق المجاورة.

وجرى الانتهاء من تركيب جميع الوصلات المنزلية للأهالي، كما تابع رئيس الشركة القابضة المراحل النهائية من إنشاء محطة رفع صرف صحي صبر بسعة تصميمية 1500 متر مكعب/ يوم، وشبكات انحدار 4 كيلو، وخط طرد كيلو و200 متراً.

وتابع رئيس الشركة القابضة مجمع محطات مياه القصاصين، وقياس جودة الأعمال ومراحل جودة المياه، والمراحل الأخيرة من إنشاء محطات مياه UF فائقة الترشيح ليصل عدد محطات مياه القصاصين 9 محطات، بطاقة تصميمية 32 ألف متر مكعب/ يومياً.

وقال اللواء عصمت في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء إن قدرة تلك المحطات قبل أعمال التطوير وزيادة القدرة الاستيعابية كانت 8000 متر مكعب/ يومياً، وحذر أنه لن يتهاون تجاه المخالفين أو المقصرين في أداء عملهم وسيتم معاقبتهم في الحال.

وطالب رئيس الشركة خلال جولته على المحطات من رئيس قطاع الإسماعيلية وجميع رؤساء المناطق بالمرور بصفة دورية ومستمرة على جميع محطات مياه الشرب ومحطات رفع الصرف الصحي.

ووجه بمرور فنيو وعمال الشركة بصفة دورية لتفقد جميع شبكات الصرف وخطوط المياه، الرئيسية والفرعية وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات، من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

ولفت عصمت انه جرى الانتهاء من أعمال ربط خط 300 مم، بمركز ومدينة فايد ضمن أعمال نقل المرافق المتعارضة طريق الإسماعيلية - السويس الصحراوي، وذلك طبقًا للجدول الزمنى المخطط وسرعة إنجاز المشروعات القومية وافتتاحها فى التوقيتات المحددة لها وعدم تأثر الخدمة المقدمة للمواطنين، ومراعاة المواصفات القياسية والدقة في تنفيذها.