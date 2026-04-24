حالة الطقس اليوم.. ارتفاع حرارة وتحذيرات من رياح وأمطار رعدية

كتب : محمد نصار

09:30 ص 24/04/2026

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة 24 أبريل 2026 على مختلف مناطق الجمهورية.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يستمر الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة إلى معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر، حار على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حذرت الأرصاد من فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة وقد تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من (السلوم - سيوة - مطروح) على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد إلى نشاط رياح سرعتها (30 إلى 35 كم/س)،

على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من "السلوم - سيوة - مطروح" على فترات متقطعة.

وأوضحت الهيئة، وجود فرص ضعيفة لتكوّن بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال وجنوب الصعيد، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

أشارت الأرصاد الجوية إلى أنه قد يصاحب السحب الرعدية بنسبة حدوث 30% تقريبًا الآتي:

- نشاط رياح قوية نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية على بعض المناطق.

- احتمال ضربات البرق على بعض المناطق.

وطالبت الهيئة، بالقيادة بهدوء وحذر على بعض الطرق مع انخفاض الرؤية الأفقية.

