إعلان

ارتفاع أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : ميريت نادي

10:30 ص 24/04/2026

أسعار البيض والدواجن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع متوسط أسعار الفراخ الحية، ومتوسط سعر كرتونة البيض، خلال تعاملات اليوم الجمعة 24-4-2026، مقارنة بأسعار أمس وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار الدواجن

سجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 109.81 جنيه، بزيادة 16 قرشًا.

وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 93.45 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 125.9 جنيه بحد أقصى.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 135.68 جنيه، بزيادة 1.12 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 140.49 جنيه، بتراجع 2.44 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

