خالد الجندي يحسم الجدل بشأن اتفاق الزوجين على تأجيل الإنجاب

كتب- محمود مصطفى:

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن اتفاق الزوجين على تأجيل الإنجاب، جائز شرعا باتفاق كل الفقهاء.

وأضاف الجندي في تصريحات لمصراوي، الاثنين، أنه لا توجد أي شبهة في اتفاق الزوجين على تأجيل الإنجاب، سواء كانا أنجبا من قبل أم لا، مستدلا بحديث الصحابي جابر "كنا نعزل أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهانا".

وأشار إلى أنه يجب تصحيح المفاهيم للتغلب على مشكلة الزيادة السكانية.

في الوفت نفسه، قال الدكتور محمود شلبي آمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه حال اتفق الزوجان على تأجيل الإنجاب لا مانع ولا حرمة فيه.

وأشار إلى أن دار الإفتاء أجابت على حكم تحديد النسل، قائلة: "إنه يجب أن نفرق في مسألة تحديد النسل بين حالتين: الأولى: أن يكون تحديد النسل خوفًا من عدم الرزق، وهذا لا يجوز؛ لأن الرزاق هو الله تعالى، ومن الذي يضمن إذا كان أولاده قليلين أن لا يموت ويتركهم أيتامًا.

وتابع: أما الثانية، فهي أن يكون تحديد النسل بسبب مرض في الأم، فهذا يجوز بشروط: أن يشهد طبيب ثقة في دينه ماهر في تخصصه بأن الحمل والولادة يعرض الأم لخطر حقيقي لا يحتمل، أن تتخذ وسيلة لمنع الحمل لا تضر بصحة الأم؛ لأن الضرر لا يزال بمثله، أن يكون هذا قبل الحمل وليس بعده؛ لأن إسقاط الجنين لا يجوز.