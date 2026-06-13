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أجواء موسيقية في المترو.. عزيز مرقة يحيي حفلاً مجانياً في محطة عدلي منصور (صور)

كتب : أحمد عبدالمنعم

06:37 م 13/06/2026 تعديل في 06:48 م
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    عزيز مرقة يحيي حفلاً مجانياً في محطة عدلي منصور (1)
  • عرض 25 صورة
    عزيز مرقة يحيي حفلاً مجانياً في محطة عدلي منصور (2)
  • عرض 25 صورة
    عزيز مرقة يحيي حفلاً مجانياً في محطة عدلي منصور (4)
  • عرض 25 صورة
    عزيز مرقة يحيي حفلاً مجانياً في محطة عدلي منصور (5)
  • عرض 25 صورة
    عزيز مرقة يحيي حفلاً مجانياً في محطة عدلي منصور (6)
  • عرض 25 صورة
    عزيز مرقة يحيي حفلاً مجانياً في محطة عدلي منصور (8)
  • عرض 25 صورة
    عزيز مرقة يحيي حفلاً مجانياً في محطة عدلي منصور (9)
  • عرض 25 صورة
    عزيز مرقة يحيي حفلاً مجانياً في محطة عدلي منصور (3)
  • عرض 25 صورة
    عزيز مرقة يحيي حفلاً مجانياً في محطة عدلي منصور (11)
  • عرض 25 صورة
    عزيز مرقة يحيي حفلاً مجانياً في محطة عدلي منصور (12)
  • عرض 25 صورة
    عزيز مرقة يحيي حفلاً مجانياً في محطة عدلي منصور (13)
  • عرض 25 صورة
    عزيز مرقة يحيي حفلاً مجانياً في محطة عدلي منصور (10)
  • عرض 25 صورة
    عزيز مرقة يحيي حفلاً مجانياً في محطة عدلي منصور (14)
  • عرض 25 صورة
    عزيز مرقة يحيي حفلاً مجانياً في محطة عدلي منصور (15)
  • عرض 25 صورة
    عزيز مرقة يحيي حفلاً مجانياً في محطة عدلي منصور (16)
  • عرض 25 صورة
    عزيز مرقة يحيي حفلاً مجانياً في محطة عدلي منصور (17)
  • عرض 25 صورة
    عزيز مرقة يحيي حفلاً مجانياً في محطة عدلي منصور (18)
  • عرض 25 صورة
    عزيز مرقة يحيي حفلاً مجانياً في محطة عدلي منصور (19)
  • عرض 25 صورة
    عزيز مرقة يحيي حفلاً مجانياً في محطة عدلي منصور (20)
  • عرض 25 صورة
    عزيز مرقة يحيي حفلاً مجانياً في محطة عدلي منصور (21)
  • عرض 25 صورة
    عزيز مرقة يحيي حفلاً مجانياً في محطة عدلي منصور (22)
  • عرض 25 صورة
    عزيز مرقة يحيي حفلاً مجانياً في محطة عدلي منصور (23)
  • عرض 25 صورة
    عزيز مرقة يحيي حفلاً مجانياً في محطة عدلي منصور (24)
  • عرض 25 صورة
    عزيز مرقة يحيي حفلاً مجانياً في محطة عدلي منصور (25)

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تصوير- محمود بكار:
نظمت الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو المعروف بالخط الأخضر، والقطار الكهربائي الخفيف، حفلا بحضور الفنان اللبناني عزيز مرقة في محطة عدلي منصور التبادلية مجانًا.

واستمتع جمهور الركاب من الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور بالفنان عزيز مرقة وسط حضور كبير من الجمهور.

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محطة عدلي منصور مترو الأنفاق عزيز مرقة

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