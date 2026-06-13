تصوير- محمود بكار:

نظمت الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو المعروف بالخط الأخضر، والقطار الكهربائي الخفيف، حفلا بحضور الفنان اللبناني عزيز مرقة في محطة عدلي منصور التبادلية مجانًا.

واستمتع جمهور الركاب من الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور بالفنان عزيز مرقة وسط حضور كبير من الجمهور.