رئيس "الشيوخ" يهنئ المستشار بولس فهمي على اختياره رئيسًا للمحكمة الدستورية

(مصراوي):

بعث رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برقية تهنئة لرئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد المستشار بولس فهمي اسكندر، معربا عن أمنيته أن يوفقه الله في مهمته الجديدة.

وجاء نص البرقية كما يلي: "السيد المستشار/بولس فهمي اسكندر تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم يطيب لنا أن أتقدم إليكم بخالص التهنئة مقرونة بأطيب الأمنيات لتوليكم رئاسة المحكمة الدستورية العليا ".

وأضاف: "وهي ثقة غالية صادفت أهلها،رشحكم لها سجلكم الحافل من الإنجازات راجين المولى عز وجل أن يعينكم على ما أقامكم فيه، وأن يكلل جهودكم بالتوفيق والنجاح".

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