غدا.. إقامة عزاء المفكر سيد القمني في مسجد المشير طنطاوي

كتب- مصراوي:

قالت إيزيس سيد، نجلة الكاتب الكبير والمفكر سيد القمني، إن عزاء والدها سيقام مساء غد الأربعاء بمسجد المشير طنطاوي.

وقالت إيزيس سيد، ابنة الراحل، في منشور على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يقام عزاء أبويا غداً الأربعاء 9 فبراير بمسجد المشير طنطاوي عقب صلاة المغرب".

يشار إلى أن جثمان الفقيد ووري الثرى أمس الثلاثاء في بلبيس بالشرقية، دون حضور إعلامي حسب طلب نجلته.

سيد القمني من مواليد 13 مارس 1947 بمدينة الواسطى في محافظة بني سويف، معظم أعماله الأكاديمية تناولت منطقة شائكة في التاريخ الإسلامي.

ويعتبره البعض باحثاً في التاريخ الإسلامي من وجهة نظر ماركسية والبعض الآخر يعتبره صاحب أفكار اتسمت بالجرأة في تصديه للفكر الذي تؤمن به جماعات الإسلام السياسي، بينما يعتبر السيد القمني نفسه يتبع فكر المعتزلة.

ومن أبرز مؤلفات القمني أهل الدين والديمقراطية، الجماعات الإسلامية رؤية من الداخل، الإسلاميات، قصة الخلق، صحوتنا لا بارك الله فيها، الأسطورة والتراث، النبي إبراهيم والتاريخ المجهول، النسخ في الوحي الحجاب وقمة الـ 17.

وفاز القمني بجائزة الدولة المصرية التقديرية في العلوم الاجتماعية لعام 2009، الأمر الذي لم يلقى ترحاب الإسلاميين، فرفع الداعية الإسلامي يوسف البدري، دعوة قضائية ضد وزير الثقافة آنذاك، فاروق حسني، وشيخ الأزهر الشريف، معتبرًا أن الجائزة إهدار للمال العالم، وأنها منحت لشخصية تسيء للذات الإلهية والدين الإسلامي.