وزير الري: نستهدف تأهيل ٩٠٠ كم مساقي وتحويل ٦٠ ألف فدان للري الحديث

كتب- أحمد مسعد:

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل المساقي والتحول لنظم الري الحديث بمحافظة القليوبية، ضمن مجهودات الوزارة لتطوير وتحديث المنظومة المائية وترشيد استخدام المياه .

جاء ذلك بحضور المهندس السيد شلبي رئيس مصلحة الري، والدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري، والمهندس طارق عواد رئيس قطاع الري، والمهندس فتحي رضوان رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى، والمهندسين مديري عموم الإدارات المنفذة لتلك المشروعات.

وقال الدكتور عبد العاطي إن عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية والتي تقوم الوزارة بتنفيذها حاليًّا تحقق ترشيد استخدامات المياه وتعظيم العائد من كل قطرة مياه وتحديث شبكة الترع والمساقي وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، وبما ينعكس إيجابياً على المزارعين بالمقام الأول، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف تأهيل مساقي بأطوال تبلغ ٩٠٠ كيلومتر بمحافظة القليوبية، بالإضافة إلى التحول من الري بالغمر إلى نظم الري الحديث في مساحة ٦٠ ألف فدان، وذلك بنهاية شهر يونيو المقبل، وقد تم حتى تاريخه تدبير الاعتماد المالي لتأهيل مساقٍ بأطوال ١٨٤ كيلومترًا، تم طرح ١١٩ كيلومترًا منها، وجار تنفيذ ٨٨ كيلومترًا، وتم نهو ١٦ كيلومترًا منها، ولا يزال العمل مستمراً في طرح وتنفيذ باقي الأطوال وفقًا للخطة الزمنية المحددة.

وأوضح وزير الري في ما يخص مشروعات التحول لنظم الري الحديث، أن عدد ١٢٧٠٠ منتفع قد تقدموا بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للري الحديث بأراضيهم البالغة ٦٢٢ قطعة بمساحة إجمالية ١٠٤٠٠ فدان، مشيراً إلى أنه تم تدبير الاعتماد المالي والطرح لـ٣٩.٥٠ ألف فدان، وجار التنفيذ بمساحات تصل إلى ١٧٠٠ فدان تم نهو ١٢٣ فدانًا منها.

ووجه عبد العاطي برفع معدلات الطرح والترسية والتنفيذ تماشياً مع البرنامج الزمني المقرر، مؤكداً استمرار المتابعة الدورية للأعمال للتأكد من سرعة التنفيذ بالتزامن مع ضمان أعلى معدلات للجودة وحسم أي معوقات قد تواجه التنفيذ أولاً بأول.

جدير بالذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث في زمام ٣.٧٠ مليون فدان من الأراضي القديمة خلال ٣ سنوات، وتم عقد العديد من المؤتمرات الموسعة والندوات التوعوية بالمحافظات للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث، بحضور ممثلي وزارتي الري والزراعة والبنك الأهلي والبنك الزراعي والقيادات المحلية والتنفيذية، والتي تعد إحدى أدوات التوعية التي أسهمت في قيام المزارعين بالتحول لنظم الري الحديث في زمام ١.١٣٠ مليون فدان على نفقتهم الخاصة.