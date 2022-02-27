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الأرصاد: انخفاض حرارة ورياح وأمطار بداية من الخميس المقبل

10:00 م الأحد 27 فبراير 2022
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كتب– أسامة علي:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد انخفاضًا تدريجيًأ في درجات الحرارة بدءً من الخميس.

وأكدت غانم لـ"مصراوي"، أن انخفاض الحرارة يتراوح 2 – 4 درجات على أغلب الأنحاء، مع وجود فرص لسقوط الأمطار الأربعاء والخميس على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، أن انخفاض درجات الحرارة مستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن هناك أيضًا نشاطًا للرياح، يزيد أحيانًا الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدًا الاثنين، لتسجل الحرارة على القاهرة 20 درجة.

وقالت الأرصاد، إن حالة الطقس غدًا تكون على النحو التالي حسب المنطقة:

القاهرة الكبرى:

- طقس مائل للدفئ نهارا، شديد البرودة ليلا، ويوجد شبورة مائية في الصباح الباكر.

الوجه البحري:

- طقس مائل للدفئ نهارا، شديد البرودة ليلا، ويوجد شبورة مائية في الصباح الباكر.

السواحل الشمالية الغربية:

- طقس مائل للدفئ نهارا، شديد البرودة ليلا، ويوجد شبورة مائية في الصباح الباكر.

شمال الصعيد:

- طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا ويوجد شبورة مائية في الصباح الباكر.

جنوب الصعيد

- طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، مشمس نهارا.​

الطقس الامطار الرياح درجة الحرارة هيئة الأرصاد الجوية

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