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هل يمكن استخراج شهادة لقاح كورونا "بدل فاقد"؟ الصحة تجيب

08:32 م السبت 26 فبراير 2022
هل يمكن استخراج شهادة لقاح كورونا "بدل فاقد"؟ الصحة تجيب

الدكتور حسام عبدالغفار

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كتب– أسامة علي:

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، مدى إمكانية استخراج شهادة لقاح كورونا في حالة فقدها أو تلفها.

وقال عبدالغفار، في تصريحات صحفية، إنه يمكن استخراج شهادة لقاح كورونا مرة أخرى "بدل فاقد" بعد سداد الرسوم المقررة، لاستخراج الشهادة.

وأضاف متحدث الصحة، أنه يمكن للمواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا، استخراج شهادة اللقاح أكثر من مرة وذلك من خلال 124 مكتبًا موزعة على مستوى محافظات الجمهورية لاستخراج شهادة لقاح كورونا.

وكانت أصدرت وزارة الصحة والسكان، تعليمات متعلقة بقيمة استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح كورونا.

وحددت الوزارة قيمة استخراج الشهادة للسفر بغرض السياحة بألف جنيه، والسفر لغير السياحة بـ250 جنيهًا، و25 دولار لغير المصريين، كما حددت قيمة استخراج شهادة الـ"باركود" للمصريين في الداخل لتكون 100 جنيه فقط.​

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