كتب- محمد لطفي:

شهدت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، افتتاح 10 مواقع ثقافية خلال العام، هي:

بيت ثقافة المساعيد، بيت ثقافة قاطية، مكتبة نجيلة للطفل والشباب، قصر ثقافة نخل بمحافظة شمال سيناء، قصر ثقافة أبو سمبل بمحافظة أسوان، بيت ثقافة أخميم، قصر ثقافة الطفل بمحافظة سوهاج، قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي، قصر ثقافة حلوان بمحافظة القاهرة، وقصر ثقافة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وقدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة نحو 120 ألف نشاط في القاهرة والمحافظات، كما نظّمت ملتقى وأسابيع ثقافية لأطفال وشباب وفتيات المحافظات الحدودية من محافظات: البحر الأحمر (حلايب – الشلاتين – أبو رماد)، شمال سيناء، جنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، مطروح، إضافة إلى شباب من القاهرة، وذلك في محافظات: شمال سيناء، الوادي الجديد، القاهرة، دمياط، الغردقة، المنيا، الفيوم، الإسماعيلية، جنوب سيناء، إلى جانب المشاركة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومبادرة «الإسكان الآمن – بديل العشوائيات» في محافظات:

القاهرة (أهالينا 1 و2 – الأسمرات – المحروسة – روضة السيدة – الخيالة – معًا)، الجيزة (حدائق أكتوبر – روضة السودان)، بورسعيد (القابوطي – اللبان – النورس – الأمل الجديدة)، الإسكندرية (بشاير الخير 1 و2 و5)، الدقهلية (سندوب)، دمياط (الصيادين)، إلى جانب مبادرة «أنت الحياة»، وأنشطة المسارح المتنقلة في 19 محافظة.

وأنتجت الهيئة العامة لقصور الثقافة أكثر من 379 عرضًا مسرحيًا لنوادي المسرح، وفرق الأقاليم، وعروض الطفل، والتجارب النوعية، والمسرح التوعوي، ونتاج ورش اعتماد المخرجين، إلى جانب إصدار نحو 340 عنوانًا للنشر المركزي والإقليمي.

وشاركت ونظّمت الهيئة 13 مهرجانًا وملتقى محليًا ودوليًا، منها:

مهرجان جرش الدولي بالأردن، مهرجان الثقافة العربية بكوريا الجنوبية، مهرجان الصين الدولي للفلكلور، احتفالات الكويت عاصمة للثقافة بالكويت، ملتقى مراسم أبنوب للرسم والتصوير، ملتقى دهب العربي الدولي للرسم والتصوير، ملتقى الرسوم المتحركة الأول بمدينة العريش، ملتقى الفيوم للرسوم المتحركة، ملتقى مراسم الغربية (المولد) للرسم والتصوير.

إضافة إلى مئات الفعاليات الفنية والثقافية التي تنظمها المواقع الثقافية التابعة على مستوى الجمهورية، والتي تشمل كافة مجالات الفنون والآداب، مثل: الورش التدريبية، الندوات الثقافية، الأمسيات الشعرية، وعروض وورش الأطفال والنشء.