أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أخبار BBC الطقس أوكرانيا

بسبب سوء الأحوال الجوية.. شركة بني سويف تعلن توقف 9 محطات لمياه الشرب عن العمل

04:00 م الأحد 20 فبراير 2022
بسبب سوء الأحوال الجوية.. شركة بني سويف تعلن توقف 9 محطات لمياه الشرب عن العمل

احدى محطات المياه

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب


كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وارتفاع نسبة العكارة في مجرى النيل، وحفاظًا على سلامة المواطنين، فقد تقرر توقف 9 محطات لمياه الشرب بمراكز: بني سويف وببا وناصر.

وأوضحت الشركة أن محطات المياه التي تم إيقافها، هم، تل ناروز ،سنور ،العلالمة ، المنطقة الصناعية، بياض العرب، الحلابية ببني سويف ، ومحطتي غياضة الشرقية و الدهايبة بمركز ببا، بجانب محطة الشناوية بمركز ناصر.

وتوجهت الشركة بالاعتذار للمواطنين عن قطع الخدمة بشكل مؤقت وكإجراء احترازي لسبب خارج عن الإرادة، بسبب ارتفاع نسبة العكارة، ما يترتب عليه عدم قدرة المروقات على التعامل معها بالشكل الآمن والمطلوب، مؤكدة على أنها تعمل على سرعة تشغيل المحطات فور انخفاض نسبة العكارة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية ،مع الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى بهذا الخصوص.

مياه الشرب توقف محطات المياه مياه بني سويف عكارة النيل

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2071

إصابات اليوم

61

وفيات اليوم

1981

متعافون اليوم

463370

إجمالي الإصابات

23580

إجمالي الوفيات

395235

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا