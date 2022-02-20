بسبب سوء الأحوال الجوية.. شركة بني سويف تعلن توقف 9 محطات لمياه الشرب عن العمل



كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وارتفاع نسبة العكارة في مجرى النيل، وحفاظًا على سلامة المواطنين، فقد تقرر توقف 9 محطات لمياه الشرب بمراكز: بني سويف وببا وناصر.

وأوضحت الشركة أن محطات المياه التي تم إيقافها، هم، تل ناروز ،سنور ،العلالمة ، المنطقة الصناعية، بياض العرب، الحلابية ببني سويف ، ومحطتي غياضة الشرقية و الدهايبة بمركز ببا، بجانب محطة الشناوية بمركز ناصر.

وتوجهت الشركة بالاعتذار للمواطنين عن قطع الخدمة بشكل مؤقت وكإجراء احترازي لسبب خارج عن الإرادة، بسبب ارتفاع نسبة العكارة، ما يترتب عليه عدم قدرة المروقات على التعامل معها بالشكل الآمن والمطلوب، مؤكدة على أنها تعمل على سرعة تشغيل المحطات فور انخفاض نسبة العكارة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية ،مع الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى بهذا الخصوص.