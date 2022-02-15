"لو عايز تشتري سخان كهرباء كبير؟".. 6 نصائح تحد من زيادة استهلاك الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

تساؤلات كثيرة تدور في ذهن المواطنين خلال فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، عن كيفية استخدام سخان الكهرباء بالشكل الأمثل لترشيد الطاقة والحفاظ على فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية دون زيادة كبيرة، خاصة في ظل إقبال المواطنين لتسخين المياه أثناء الاستحمام أو غسيل الوجه أكثر من مرة في موجات الطقس السيئ التي تشهدها البلاد.

مصدر مسئول في الشركة القابضة للكهرباء، قال إن السخان الكهربائي من الأجهزة التي تستهلك كمية كبيرة من الكهرباء عند تشغيله وكلما زادت سعة التخزين في السخانات الكهربائية كلما زاد استهلاك الكهرباء، مشيرًا إلى أن السخان الكهربائي له سعة محددة بمعنى أن جسم السخان نفسه عبارة عن حاوية أو خزان يتم تعبئتها بالمياه ومن ثم يبدأ بعدها تسخين هذه الكمية من المياه.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن غالبية السخانات الكهربائية تعتمد على وجود خزان داخلي للمياه يكون متصلًا بنظام تسخين وصمام أمان ومنظم للحرارة "الثرموستات" الذي يعمل على تثبيت درجة حرارة المياه بعد التسخين، منوهًا إلى أن هناك نوعًا آخر من السخانات الكهربائية لا يحتوي على خزان ويعتمد على تسخين المياه بشكل فوري.

وأضاف أنه يجب التأكد من سلامة صمام الأمان الذي يسمح بتسرب بعض بخار الماء عند زيادة الضغط داخل السخان، لافتًا إلى أنه في حالة تلفه قد يؤدي إلى انفجار السخان فلا بُد من فصل التيار الكهربائي الواصل إلى السخان في حالة عدم استخدامه لفترة طويلة.

ومن أبرز وأهم نصائح التحكم في استهلاك السخان للكهرباء ما يلي:

1- ابتعد عن ضبط السخان عند درجات الحرارة المرتفعة لأن ذلك يتسبب في إجهاد السخان ويقلل العمر الافتراضي ويزيد الاستهلاك.

2- ابتعد عن تشغيل السخان طوال اليوم لأن الحرارة في هذه الحالة تفقد، فتنخفض درجة الحرارة ويعاد التسخين مرة أخرى لأكثر من مرة.

3- فرغ مياه السخان من المكان المخصص لتغذية السخان بالمياه بشكل دوري، وبالتحديد كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التي تعوق انتقال الحرارة، ما يخفض كفاء السخان وبالتالي يستهلك كهرباء أكثر.

4- اضبط الترموستات عند درجة الحرارة ما بين 50-60 درجة مئوية.

5- ابتعد عن تشغيل السخان طول اليوم وقم بتشغيله قبل الاحتياج له بحوالي نصف ساعة فقط.

6- اشترِ سخانًا عالي الكفاءة والموفر للكهرباء والمحتوي على ملصق كفاءة الطاقة.​