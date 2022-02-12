"لعلاج التوحد".. افتتاح مركز شباب سوهاج لاستقبال حالات ذوي القدرات والهمم

12:30 ص السبت 12 فبراير 2022
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(مصراوي):

حصل أمين سر لجنة القيم بمجلس الشيوخ النائب خالد أبو الوفا على موافقة وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي لإتاحة مركز التخاطب في مركز شباب الساحة بمركز شباب سوهاج.

وأعلن أبو الوفا، في بيان له، الانتهاء من إعداد وتجهيز مركز التخاطب وتنمية المهارات لذوي القدرات والهمم فى مركز شباب الساحة بمدينة سوهاج ويسعد الفريق المتخصص بالمركز استقبال الحالات المختلفة وبدء عمليات التدريب والعلاج والتهيئة اللازمة في أوقات العمل المخصصة لذلك.

وأشار إلى مركز التخاطب وتنمية المهارات لذوي القدرات والهمم يستهدف علاج الذين يعانون من: "التوحد، تأخر الكلام ومشكلات النطق، اضطراب فرط الحركة وتشتيت الانتباه، صعوبات التعلم وتعديل السلوك" كما تم تزويد المركز بغرف "تنمية مهارات، تكامل حسي، تنمية تخاطب".

مجلس الشيوخ مركز شباب سوهاج ذوي القدرات والهمم أشرف صبحي

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