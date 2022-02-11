الزراعة: رئيس المكافحة يتابع حالة المحاصيل الشتوية في الشرقية

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كتب- أحمد مسعد:

توجّه الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، بزيارة مفاجئة لمحافظة الشرقية لمتابعة حالة الزراعات الشتوية، خاصة محصول القمح في مركز الزقازيق.

جاء ذلك بحضور المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، حيث تم استعراض خطط مكافحة آفات القمح ووضع الشكل التنفيذي للاستعداد لآفات القطن موسم 2022، وللاطمئنان على التداول الصحيح للمبيدات.

وتفقد رئيس المكافحة، صباح الجمعة، بعض محال مبيدات الآفات وشدد على التلتزام بالمبيدات الموصى بها والمسجلة من قبل لجنة المبيدات والأمانة في تداول المبيدات، حيث أكد أهمية دور منطقة شرق الدلتا في المرور الدوري على الزراعات ومتابعة أي إصابة.