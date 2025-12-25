مباريات الأمس
هذه هي قوتي الخارقة.. زوجة إمام عاشور تنشر 4 صور جديدة وتعلق

كتب : مصراوي

03:16 ص 25/12/2025
القاهرة - مصراوي

نشرت ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي الحالي، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور جديدة لها.

وظهرت ياسمين حافظ بإطلالة أنيقة لاقت إعجاب عدد كبير من المتابعين، الذين تفاعلوا مع الصور و أشادوا بذوقها وأناقتها الدائمة.

وعلقت ياسمين حافظ على صورها: "أنا ببساطة، وهذه هي قوتي الخارقة"

وشارك إمام عاشور في مباراة منتخب مصر أمام زيمبابوي ضمن الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 33 من عمر اللقاء، ليشارك بدلا منه مصطفى محمد.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره منتخب جنوب أفريقيا يوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

