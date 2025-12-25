قررت محافظة الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، غلق الطريق الصحراوي من البوابات، وذلك نظرا لوجود شبورة مائية تعيق الرؤية.

وأهاب المحافظة المواطنين وقائدي المركبات بضرورة اتباع والالتزام بتعليمات رجال المرور حرصا على سلامتهم.

وتشهد البلاد اليوم عددًا من الظواهر الجوية المتوقعة، أبرزها:

- تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا، بدءًا من الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعة 9 صباحًا، على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

- فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

- قد تظهر بعض السحب المنخفضة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر على معظم المناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيانها، أنه بالنسبة لحالة البحرين، فستكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الأمواج من متر إلى متر ونصف واتجاه الرياح من جنوبية غربية إلى شمالية شرقية، أما البحر الأحمر فسيكون معتدلًا، مع ارتفاع الأمواج من متر ونصف إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية.