ليلى أحمد زاهر توجه رسالة لوالدها بسبب "لعبة وقلبت بجد"

كتب : هاني صابر

09:00 ص 25/12/2025

ليلى أحمد زاهر

وجهت الفنانة ليلى أحمد زاهر، رسالة لوالدها الفنان أحمد زاهر بسبب مسلسل"لعبة وقلبت بجد" الذي يخوض بطولته والمقرر عرضه مطلع العام المقبل.

ونشرت ليلى زاهر، بوستر المسلسل، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مبروك يا حبيبي.. لا أستطيع الانتظار".

ويعرض مسلسل "لعبة وقلبت بجد" إبتداءا من ١٠ يناير على قناة "دي إم سي" ومنصة "شاهد".

مسلسل "لعبة وقلبت بجد" بطولة أحمد زاهر ورحمة أحمد وعمر الشناوي، وحجاج عبد العظيم، وسهير بن عمارة، وزينب يوسف شعبان، ومن إخراج حاتم متولي.

