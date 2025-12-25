سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
كتبت- آية محمد:
سعر صرف الدولار
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي، بقيمة قرشين، ببداية تعاملات اليوم الخميس 25-12-2025، بينما انخفض في بنك قناة السويس، فيما استقر في 8 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع.
بنك مصر: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع
بنك القاهرة: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع.
بنك البركة: 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 47.56 جنيه للشراء، و47.66 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.56 جنيه للشراء، و47.66 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.