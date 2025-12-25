كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، عن أسعار العمرة الاقتصادية والخمس نجوم في يناير 2026.

وقال "عابد"، في تصريحات لمصراوي، إن أسعار العمرة الاقتصادية في يناير 2026 ستتراوح ما بين 40 إلى 42 ألف جنيه، وفق الإقامة والطيران.

وأضاف عضو غرفة شركات السياحة، أن أسعار عمرة الخمس نجوم ستتراوح ما بين 69 ألف جنيه وحتى 75 ألف جنيه، وفق الإقامة والطيران.

وبين محمد عابد، أن الفترة المقبلة هي فترة منتصف العام، وتشهد إقبالًا كبيرًا على حجز رحلات العمرة، قائلًا:"دي فترة هاي سيزون".

أولًا: المستندات المطلوبة لحجز العمرة

جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ السفر.

عدد 2 صورة شخصية بخلفية بيضاء حديثة، مع الالتزام بارتداء الحجاب بالنسبة للسيدات.

شهادة صحية معتمدة من أحد مكاتب الصحة الحكومية، مرفق معها أصل إيصال السداد لفحص الكبار.

ثانيًا: المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر

شهادة التجنيد أو مستند الإعفاء من الخدمة العسكرية للذكور.

بطاقة الرقم القومي سارية، وعدد 2 صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء مقاس 4×6.

مستند يوضح الحالة الاجتماعية للإناث (مثل قسيمة الزواج أو الطلاق).

إيصال سداد رسوم استخراج الجواز وفقًا للتعريفة المعلنة.

المؤهل الدراسي في حال عدم تدوينه في بطاقة الرقم القومي.

اقرأ أيضًا:

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بشأن لجنة التصرف في أموال الجماعات الإرهابية

الممنوعات والتذاكر.. ننشر مدونة ضوابط زيارة المتحف المصري الكبير