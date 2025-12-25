6 علماء بالأزهر رحلوا عن عالمنا في 2025

كتب أحمد العش:

ودعت الأمة الإسلامية خلال عام 2025 عددًا من كبار علماء الأزهر الشريف الذين كان لهم بالغ الأثر في نشر العلم وخدمة الإسلام وحمل رسالة الأزهر الوسطية عبر عقود من العطاء العلمي والدعوي.

ونشر الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مجموعة من الإنفوجرافات؛ نعى من خلالها 6 من هؤلاء العلماء، مؤكدًا أن رحيلهم شكل خسارة كبيرة للأمة الإسلامية، لما قدموه من علم نافع وجهود مخلصة في خدمة الدين والوطن.

وقال الأزهر في بيانه: "ودعت الأمة الإسلامية في عام 2025 عددًا من أبرز علماء الأزهر الأجلاء الذين نشروا العلم، وحملوا رسالة الأزهر بصدقٍ وإخلاص، فبقي أثرهم شاهدًا على عطائهم، رحم الله علماء الأزهر الأجلاء وجزاهم عن الأمة خير الجزاء، وجعل ما قدموه من علمٍ وعملٍ في ميزان حسناتهم".

وضمت قائمة العلماء الذين ودعتهم الأمة خلال العام الجاري عددًا من القامات العلمية البارزة، وهم:

1. الدكتور أحمد عمر هاشم، أستاذ الحديث وعلومه - عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر رئيس جامعة الأزهر سابقا - عضو مجمع البحوث الإسلامية عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، قالوا عنه: "كان من أكابر علماء الأزهر، وأحد أبرز علماء الحديث الشريف وعلومه في هذا العصر".

2. الدكتور محمود توفيق، أستاذ البلاغة والنقد - عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر عضو اللجنة الدائمة لترقية أساتذة البلاغة والنقد بجامعة الأزهر، قال الأزهر عنه: "كان بحرًا من بحور اللغة، لم يطلب أمرًا من أمور الدنيا، وعاش منكبا على طلب العلم ونشره".

3. الدكتور محمد المحرصاوي، أستاذ اللغويات - رئيس جامعة الأزهر السابق رئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ السابق عضو مجمع البحوث الإسلامية، وتحدثوا عنه بأنه: "كان أنموذجا لعزة العلماء وجلال قدرهم، ومثالا في الإخلاص لدينه ووطنه وللأزهر الشريف".

4. الدكتور محمد صابر عرب، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة الأزهر - وزير الثقافة الأسبق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية سابقا، نعوه قائلين: "كان مثالاً للعالم الأزهري المستنير الذي جمع بين الأصالة والانفتاح، كرس حياته لخدمة العلم والفكر، وأثرى المكتبة التاريخية العربية".

5. الدكتور رفعت السيد العوضي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، وهو: أحد أبرز علماء الاقتصاد الإسلامي في العصر الحديث، أفنى عمره في خدمة العلم، وكان أنموذجا في الجمع بين التخصص الأكاديمي والدراسة الشرعية.

6. الدكتور صابر عبد الدايم، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية حاصل على وسام الدولة للعلوم والفنون من الطبقة الأولى، ووصفوه بأنه: "كان أنموذجا في الجد والاجتهاد والحرص على طلب العلم ونشر علوم اللغة العربية، وترك إرثا علميا سيظل منهلا لطلاب العلوم والباحثين في علوم اللغة والشريعة".

وأكد الأزهر الشريف أن هؤلاء العلماء تركوا إرثًا علميًا وفكريًا سيظل منارة للأجيال القادمة، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يجزيهم عن علمهم وعملهم خير الجزاء.

