مشيرة خطاب: "حياة كريمة" أحد الأمثلة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

كتب- محمد نصار:



عبرت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن سعادتها بالمشاركة في الندوة التي نظمها جناح الأزهر في النسخة الثالثة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت عنوان "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" موضحة أنها تشارك للعام الثاني على التوالي في الفعاليات التي يقيمها الأزهر الشريف في معرض الكتاب.

وأوضحت السفيرة مشيرة خطاب خلال مشاركتها في الندوة التي عقدت بحضور الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أنه تكمن أهمية حقوق الإنسان في الحفاظ على جوهر الكرامة والإنسانية بشكل عام وتحقيق بيئة يستحقها الإنسان ويستطيع أن يعيش بها بالشكل المناسب اللائق به.

وأكدت على أن الدولة المصرية أعلنت التزامها بحقوق الإنسان من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمثل رؤية تم إعدادها بالتشاور بين الحكومة والمجتمع لضمان تمتع كل مصري ومصرية بكامل حقوقه غير منقوصة.

وتناولت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في حديثها وثيقة الأخوة الإنسانية باعتبارها رفيعة المستوى وميثاقا واضحا التزمت به دول العالم المختلفة خاصة أنها تعتبر الوثيقة الأهم في تاريخ العلاقة بين الأزهر الشريف والفاتيكان.

وأشارت خطاب إلى أن أهمية الوثيقة تكمن في أنها جاءت نتاج عمل مشترك وحوار بين الإمام الأكبر وبابا الفاتيكان، وتحمل رؤيتهما لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين اتباع الأديان، وللمكانة والدور الذي ينبغي للأديان أن تقوم به عالمنا المعاصر.

وبيَّنت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه يجب على المواطن كذلك أن يلتزم بواجباته كما التزمت الدولة بتنفيذ حقوقه، متطرقة إلى الزيادة السكانية وأنها تلتهم كل الجهود التي تقوم بها الدولة دون استفادة الجميع، مشددة على أن الزيادة السكانية تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، ولا بد من التصدي للقضية السكانية من منظور حقوق الإنسان.



وذكرت رئيسة المجلس أن مبادرة حياة كريمة التي تخدم عدة ملايين من المصريين تمثل أحد الأمثلة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من خلال تلبية العديد من الحقوق مثل الحق في الصحة والسكن والتعليم وغيرها من الحقوق التي تعمل مبادرة حياة لتنفيذها للمواطنين.