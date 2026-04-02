كتب- محمد جعفر:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المواطنين الأمريكيين يفتقرون إلى الصبر إزاء فكرة إقدام الولايات المتحدة على مصادرة النفط الإيراني، في ظل استمرار التصعيد مع طهران.

وأشار خلال تصريحات أدلى بها للحضور قبل غداء عيد الفصح في البيت الأبيض إلى أن بلاده يمكنها ببساطة الاستيلاء على النفط الإيراني، لكنه أبدى شكوكه بشأن استعداد الرأي العام لدعم هذا الخيار، قائلاً: “لست متأكدًا من أن شعبنا لديه الصبر الكافي لذلك، وهو أمر مؤسف، فهم يريدون إنهاء هذا الوضع".

وتابع: "إذا بقينا هناك، فأنا أفضل الاستيلاء على النفط، يمكننا فعل ذلك بسهولة كبيرة، لكن الناس في الداخل يقولون: فقط انتصروا وعودوا إلى الوطن"، مشيرًا إلى تفهمه لهذا الموقف خاصة وأن لدينا الكثير من النفط.

تأتي هذه التصريحات في وقت تُظهر فيه استطلاعات رأي حديثة أجرتها شبكة CNN أن نحو ثلث الأمريكيين فقط يعتقدون أن لدى ترامب خطة واضحة للتعامل مع الوضع في إيران.

فيما لا يزال قطاع واسع من الرأي العام غير مقتنع بتكاليف الحرب، مع اعتبار عدد أكبر من الأمريكيين أن الاقتصاد يمثل القضية الأهم التي تواجه البلاد مقارنة بالملف العسكري.